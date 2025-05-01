https://ria.ru/20250501/putin-2014549538.html
Путин присвоил дирижеру Спивакову звание Героя труда
Путин присвоил дирижеру Спивакову звание Героя труда - РИА Новости, 01.05.2025
Путин присвоил дирижеру Спивакову звание Героя труда
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ музыканту и дирижеру Владимиру Спивакову, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:52:00+03:00
2025-05-01T09:52:00+03:00
2025-05-01T09:52:00+03:00
культура
россия
москва
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ музыканту и дирижеру Владимиру Спивакову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звания Героя Труда Российской Федерации... Спивакову Владимиру Теодоровичу - президенту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский международный "Дом музыки", - говорится в документе.
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, владимир спиваков, московский международный дом музыки
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Владимир Спиваков, Московский международный Дом музыки
Путин присвоил дирижеру Спивакову звание Героя труда
Путин присвоил дирижеру Спивакову звание Героя труда за заслуги перед страной