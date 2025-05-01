https://ria.ru/20250501/putin-2014549538.html

Путин присвоил дирижеру Спивакову звание Героя труда

Путин присвоил дирижеру Спивакову звание Героя труда - РИА Новости, 01.05.2025

Путин присвоил дирижеру Спивакову звание Героя труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ музыканту и дирижеру Владимиру Спивакову, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T09:52:00+03:00

2025-05-01T09:52:00+03:00

2025-05-01T09:52:00+03:00

культура

россия

москва

владимир путин

владимир спиваков

московский международный дом музыки

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ музыканту и дирижеру Владимиру Спивакову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звания Героя Труда Российской Федерации... Спивакову Владимиру Теодоровичу - президенту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский международный "Дом музыки", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250303/zatsepin-2002786709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, владимир путин, владимир спиваков, московский международный дом музыки