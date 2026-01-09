Рейтинг@Mail.ru
Новак исполнил желание мальчика из Ставропольского края - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/novak-2066970744.html
Новак исполнил желание мальчика из Ставропольского края
Новак исполнил желание мальчика из Ставропольского края - РИА Новости, 09.01.2026
Новак исполнил желание мальчика из Ставропольского края
Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках "Елки желаний" исполнил мечту мальчика из села Александровское Ставропольского края побывать на концерте органной... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T10:06:00+03:00
2026-01-09T10:06:00+03:00
общество
россия
александровское
ставропольский край
александр новак
владимир спиваков
новый год
елка желаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064597318_0:469:2768:2026_1920x0_80_0_0_6302b23744a8d66343a51d96d64a21de.jpg
https://ria.ru/20260108/zhelaniya-2066882691.html
https://ria.ru/20251230/mishustin-2065708489.html
россия
александровское
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064597318_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_b4708122b0ff67d73354a1b75053d73d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александровское, ставропольский край, александр новак, владимир спиваков, новый год, елка желаний
Общество, Россия, Александровское, Ставропольский край, Александр Новак, Владимир Спиваков, Новый год, Елка желаний
Новак исполнил желание мальчика из Ставропольского края

Вице-премьер Новак исполнил мечту мальчика побывать на концерте органной музыки

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках "Елки желаний" исполнил мечту мальчика из села Александровское Ставропольского края побывать на концерте органной музыки.
Двенадцатилетний Георгий учится в музыкальной школе по классам "Эстрадное пение" и "Фортепиано", интересуется медициной, техникой массажа, разводит дождевых червей, кур и кошек. Мальчик загадал в рамках "Елки желаний" побывать на концерте органной музыки.
Татьяна Голикова принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Голикова исполнила мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"
Вчера, 15:31
Вице-премьер исполнил его мечту, организовав ребенку поход в Московский международный дом музыки (ММДМ) на концерт органной музыки "Christmas Гранд орган-гала", а также встречу с художественным руководителем и главным дирижером Национального филармонического оркестра России, президентом ММДМ Владимиром Спиваковым.
Перед концертом всем провели экскурсию, рассказав о работе органа. В конце мальчику дали возможность попробовать сыграть. Георгий исполнил знаменитую рождественскую песню Jingle bells.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории России. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Саша Иванов и Миша Каймаков из Краснодарского края, сестры Маргарита и Вероника Дяченко из ЛНР посещают с экскурсией ВДНХ. 30 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Мишустин исполнил мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"
30 декабря 2025, 16:12
 
ОбществоРоссияАлександровскоеСтавропольский крайАлександр НовакВладимир СпиваковНовый годЕлка желаний
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала