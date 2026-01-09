https://ria.ru/20260109/novak-2066970744.html
Новак исполнил желание мальчика из Ставропольского края
Новак исполнил желание мальчика из Ставропольского края - РИА Новости, 09.01.2026
Новак исполнил желание мальчика из Ставропольского края
Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках "Елки желаний" исполнил мечту мальчика из села Александровское Ставропольского края побывать на концерте органной... РИА Новости, 09.01.2026
общество, россия, александровское, ставропольский край, александр новак, владимир спиваков, новый год, елка желаний
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках "Елки желаний" исполнил мечту мальчика из села Александровское Ставропольского края побывать на концерте органной музыки.
Двенадцатилетний Георгий учится в музыкальной школе по классам "Эстрадное пение" и "Фортепиано", интересуется медициной, техникой массажа, разводит дождевых червей, кур и кошек. Мальчик загадал в рамках "Елки желаний" побывать на концерте органной музыки.
Вице-премьер исполнил его мечту, организовав ребенку поход в Московский международный дом музыки (ММДМ) на концерт органной музыки "Christmas Гранд орган-гала", а также встречу с художественным руководителем и главным дирижером Национального филармонического оркестра России
, президентом ММДМ Владимиром Спиваковым
.
Перед концертом всем провели экскурсию, рассказав о работе органа. В конце мальчику дали возможность попробовать сыграть. Георгий исполнил знаменитую рождественскую песню Jingle bells.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории России. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.