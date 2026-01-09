Новак исполнил желание мальчика из Ставропольского края

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках "Елки желаний" исполнил мечту мальчика из села Александровское Ставропольского края побывать на концерте органной музыки.

Двенадцатилетний Георгий учится в музыкальной школе по классам "Эстрадное пение" и "Фортепиано", интересуется медициной, техникой массажа, разводит дождевых червей, кур и кошек. Мальчик загадал в рамках "Елки желаний" побывать на концерте органной музыки.

Вице-премьер исполнил его мечту, организовав ребенку поход в Московский международный дом музыки (ММДМ) на концерт органной музыки "Christmas Гранд орган-гала", а также встречу с художественным руководителем и главным дирижером Национального филармонического оркестра России , президентом ММДМ Владимиром Спиваковым

Перед концертом всем провели экскурсию, рассказав о работе органа. В конце мальчику дали возможность попробовать сыграть. Георгий исполнил знаменитую рождественскую песню Jingle bells.