https://ria.ru/20250612/putin-2022397276.html

Путин в День России наградит Героев Труда

Путин в День России наградит Героев Труда - РИА Новости, 12.06.2025

Путин в День России наградит Героев Труда

Президент России Владимир Путин в День России, 12 июня, в Кремле наградит Героев Труда и вручит государственные премии в области науки и технологий, литературы... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T00:35:00+03:00

2025-06-12T00:35:00+03:00

2025-06-12T00:35:00+03:00

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ссср

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снг

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День России, 12 июня, в Кремле наградит Героев Труда и вручит государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности за 2024 год. Герои труда Звание "Герой Труда Российской Федерации" было установлено указом президента в 2013 году. Его удостаиваются россияне за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности. Первого мая этого года президент присвоил почетные звания пятерым россиянам. Так, указом главы государства звание Героя Труда было присвоено президенту Московского международного Дома музыки Владимиру Спивакову. Также этого звания были удостоены заместитель научного руководителя Снежинского ядерного центра - ВНИИ технической физики имени академика Е. И. Забабахина Юрий Диков, слесарь-электромонтажник Тверского вагоностроительного завода Вячеслав Зинцов, тракторист ООО "Зори Кавказа" в Ингушетии Султангирей Костоев, главный врач горбольницы № 2 в Горловке Нелля Якуненко. Госпремии в науке Лауреатами госпремий в области науки и технологий за прошлый год стали математик Николай Кузнецов, археолог Николай Макаров и физик Максим Никитин. Никитин был удостоен госпремии за открытие фундаментального механизма хранения и передачи информации в низкоаффинных взаимодействиях ДНК/РНК. Кузнецову госпремия была присуждена за создание и развитие нового научного направления - теории скрытых колебаний. Макаров стал лауреатом госпремии за большой вклад в археологическое изучение становления Российского государства и ранней истории Руси. Госпремии в культуре Лауреатами госпремий России за 2024 год в области культуры и искусства стали писатель Юрий Поляков, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова и два руководителя Московской академической филармонии - Алексей Шалашов и Александр Чайковский. Объявляя лауреатов госпремий в этой категории, помощник президента РФ Владимир Мединский отметил писателя-драматурга Юрия Полякова как одного из самых известных российских литераторов. Госпремия была присуждена Полякову за вклад в развитие отечественной литературы. Также Мединский назвал важнейшей составляющей жизни России работу Пуртовой, удостоившейся госпремии за вклад в сохранение и развитие народной художественной культуры. Кроме того, Пуртова была инициатором принятия указа президента о проведении в 2022 году Года культурного наследия народов РФ. Шалашов и Чайковский были удостоены госпремии за вклад в развитие отечественной музыкальной культуры, просветительскую деятельность. Отмечается, что Московская филармония под их руководством стала одним из центров культурной жизни столицы, сочетая новаторский подход с сохранением высоких традиций качества концертной деятельности. Госпремия за гуманитарную деятельсность Историк, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян стал лауреатом госпремии РФ в области гуманитарной деятельности. Под руководством Чубарьяна институтами истории академий наук стран СНГ в 2025 году был подготовлен фундаментальный труд "Народы Советского Союза и Великая Победа. 1941-1945", посвященный вкладу народов СССР в Победу. Чубарьян на фоне русофобской политики многих стран Европы и их курса на пересмотр роли СССР во Второй мировой войне продолжает проводить совместную работу с зарубежными учеными, результатом которой становятся публикации, способствующие сохранению памяти об освободительном подвиге советских солдат. Помимо этого, была отмечена многолетняя научная и общественная деятельность Чубарьяна, направленная на преодоление разногласий и консолидацию исторических школ стран СНГ. Благотворительность и правозащита Госпремии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности был удостоен офтальмолог-хирург Георгий Столяренко. В своем Центре Столяренко бесплатно оказывает дорогостоящую медицинскую помощь для сохранения зрения людям, пострадавшим от террористических актов и военных действий. Впервые такая помощь была оказана пострадавшим в терактах в 2000 году на Пушкинской площади в Москве и в 2004 году в Беслане, рассказал председатель СПЧ Валерий Фадеев во время оглашения имен лауреатов госпремий РФ за 2024 год. Кроме того, Столяренко с 2014 года за свои средства оказывает помощь жителям Донбасса, а с февраля 2022 года в своей московской клинике лично провел 188 высокотехнологичных операций для сохранения зрения воинам российской армии и детям Донбасса. За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности лауреатом госпремии стала руководитель организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович. Объявляя Карпович лауреатом госпремии, Фадеев отметил ее работу, направленную на защиту семьи и интересов детей. В 2022 году Карпович предложила возродить звание "Мать-героиня", после чего оно было учреждено в России указом президента, установившим также каждой матери-героине денежное поощрение в один миллион рублей. Благодаря Карпович было кратно увеличено базовое ежемесячное пособие на ребенка для малообеспеченной семьи в Москве, реализован и ряд других инициатив по поддержке многодетных. Кроме того, ее объединение оказывает поддержку семьям участников СВО и пострадавшим от боевых действий.

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https://ria.ru/20250515/putin--2017157394.html

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Дарья Буймова

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