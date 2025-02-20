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Путин посетил концерт памяти Собчака в Петербурге - РИА Новости, 20.02.2025
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01:24 20.02.2025 (обновлено: 01:33 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/sobchak-2000432521.html
Путин посетил концерт памяти Собчака в Петербурге
Путин посетил концерт памяти Собчака в Петербурге - РИА Новости, 20.02.2025
Путин посетил концерт памяти Собчака в Петербурге
Режиссер Александр Сокуров, гендиректор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, глава Сбербанка Герман Греф и советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей... РИА Новости, 20.02.2025
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С. ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров, гендиректор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, глава Сбербанка Герман Греф и советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин вместе с президентом России Владимиром Путиным посетили концерт памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1937-2000). Концерт состоялся в зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича в день 25-летней годовщины смерти Собчака. В начале концерта с речью выступил Путин, вспомнив о Собчаке, с которым ему довелось работать, как о блестящем ораторе, ответственном политике и государственнике, который был среди тех, кто закладывал основы современной России. Среди гостей концерта также была вдова Собчака Людмила Нарусова, его дочь Ксения Собчак с сыном Платоном и супругом, худруком Театра на Бронной и Театра сцены "Мельников" Константином Богомоловым. На концерте также присутствовал полномочный представитель правительства РФ в Конституционном Суде РФ и Верховном Суде РФ Михаил Барщевский, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, директор Института когнитивных исследований, и.о завкафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ Татьяна Черниговская и многие другие. На концерте выступал Национальный филармонический оркестр России под управлением дирижера Владимира Спивакова. В программу мемориального концерта вошли выдающиеся произведения отечественных классиков – Чайковского, Глиэра (Гимн Великому городу из балета "Медный всадник", ставший официальным гимном Санкт-Петербурга), Рахманинова, Хачатуряна, Прокофьева и Шостаковича. Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга – сейчас руководство городом осуществляет губернатор. Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
https://ria.ru/20250219/sobchak-2000340517.html
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Россия, Санкт-Петербург, Ленинград, Анатолий Собчак, Ксения Собчак, Владимир Путин, Сбербанк России, Яндекс, Театр на Бронной, Общество
Путин посетил концерт памяти Собчака в Петербурге

Сокуров и Кудрин вместе с Путиным посетили концерт памяти Собчака в Петербурге

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на концерте памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака
Президент России Владимир Путин выступает на концерте памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин выступает на концерте памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака
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С. ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров, гендиректор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, глава Сбербанка Герман Греф и советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин вместе с президентом России Владимиром Путиным посетили концерт памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1937-2000).
Концерт состоялся в зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича в день 25-летней годовщины смерти Собчака. В начале концерта с речью выступил Путин, вспомнив о Собчаке, с которым ему довелось работать, как о блестящем ораторе, ответственном политике и государственнике, который был среди тех, кто закладывал основы современной России.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Слева: внук Анатолия Собчака Платон. 19 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Путин пообщался с внуком Анатолия Собчака
Вчера, 16:49
Среди гостей концерта также была вдова Собчака Людмила Нарусова, его дочь Ксения Собчак с сыном Платоном и супругом, худруком Театра на Бронной и Театра сцены "Мельников" Константином Богомоловым.
На концерте также присутствовал полномочный представитель правительства РФ в Конституционном Суде РФ и Верховном Суде РФ Михаил Барщевский, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, директор Института когнитивных исследований, и.о завкафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ Татьяна Черниговская и многие другие.
На концерте выступал Национальный филармонический оркестр России под управлением дирижера Владимира Спивакова.
В программу мемориального концерта вошли выдающиеся произведения отечественных классиков – Чайковского, Глиэра (Гимн Великому городу из балета "Медный всадник", ставший официальным гимном Санкт-Петербурга), Рахманинова, Хачатуряна, Прокофьева и Шостаковича.
Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга – сейчас руководство городом осуществляет губернатор. Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Путин возложил цветы к памятнику Собчаку
Вчера, 16:17
 
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградАнатолий СобчакКсения СобчакВладимир ПутинСбербанк РоссииЯндексТеатр на БроннойОбщество
 
 
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