Спиваков поблагодарил Путина за награду

"Я благодарю Вас за такую высокую оценку моего труда, моего служения людям, моего служения музыке. Уходящий 2025 год был очень важным для меня и, думаю, для всех, потому что мы праздновали 80-летие Победы", - сказал дирижер на церемонии вручения государственных наград.