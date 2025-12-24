https://ria.ru/20251224/spivakov-2064416660.html
Спиваков поблагодарил Путина за награду
Спиваков поблагодарил Путина за награду - РИА Новости, 24.12.2025
Спиваков поблагодарил Путина за награду
Народный артист СССР, маэстро Владимир Спиваков поблагодарил президента РФ Владимира Путина за присвоение звания Героя Труда России, отметив, что получить такую РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:09:00+03:00
2025-12-24T17:09:00+03:00
2025-12-24T17:15:00+03:00
культура
россия
владимир спиваков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064417610_0:66:2884:1689_1920x0_80_0_0_864c855b39ef5c89700ffe03352426f4.jpg
https://ria.ru/20251224/mikhalkov-2064413782.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064417610_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_11f946892a3cb637ae5331bcabe01dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир спиваков, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Спиваков, Владимир Путин
Спиваков поблагодарил Путина за награду
Спиваков поблагодарил Путина за присвоение звания Героя Труда России
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Народный артист СССР, маэстро Владимир Спиваков поблагодарил президента РФ Владимира Путина за присвоение звания Героя Труда России, отметив, что получить такую награду в юбилей Великой Победы очень важно.
Путин
присвоил Спивакову
звание Героя Труда РФ
.
"Я благодарю Вас за такую высокую оценку моего труда, моего служения людям, моего служения музыке. Уходящий 2025 год был очень важным для меня и, думаю, для всех, потому что мы праздновали 80-летие Победы", - сказал дирижер на церемонии вручения государственных наград.
Спиваков добавил, что война трагическим образом прошла через миллионы семей русского народа, в частности затронула и его семью.
"Эта точка объединяет всех нас. Прав поэт (Иосиф) Бродский, который сказал, что время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии", - отметил народный артист СССР
.