https://ria.ru/20241203/spivakov-1986994255.html

Спиваков прокомментировал ситуацию с билетами на балет "Щелкунчик"

Спиваков прокомментировал ситуацию с билетами на балет "Щелкунчик" - РИА Новости, 03.12.2024

Спиваков прокомментировал ситуацию с билетами на балет "Щелкунчик"

Народный артист СССР скрипач и дирижер Владимир Спиваков, комментируя ситуацию с билетами на балет "Щелкунчик" в Большом театре, заявил, что цены должны быть... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T03:02

2024-12-03T03:02

2024-12-03T03:02

культура

россия

ссср

будапешт

владимир спиваков

большой театр

культура

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БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Народный артист СССР скрипач и дирижер Владимир Спиваков, комментируя ситуацию с билетами на балет "Щелкунчик" в Большом театре, заявил, что цены должны быть доступными для простых людей. "Я считаю, что люди должны иметь возможность спокойно прийти и купить билеты за доступные деньги. Для меня это абсолютно ясно и понятно. И даже на наши концерты, которые иногда требуют дополнительных затрат... я прошу всегда поддержки от спонсоров на этот случай, чтобы цены на билеты не повышались. Чтобы простой человек любой мог прийти в зал. Они должны быть доступны. Для меня это неприятная проблема", - сказал Спиваков в беседе с журналистами перед концертом Национального филармонического оркестра России в Будапеште. Билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большой театр на 17 декабря продавались на сайте театра в течение двух часов. Продажи стартовали на официальном сайте театра в понедельник в 10.00 мск. В кассах театра продажи не проводились. Для покупки были доступны билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи - на третий ярус, а также за 5 тысяч рублей - на четвертый ярус. Кроме того, ввиду популярности балета театр предложил зрителям новый способ приобретения билетов – на аукционе, в котором смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Для торгов доступно три лота - единичные (87 штук), парные места (26 штук), а также комплект из четырех билетов (девять позиций). Минимальная стоимость одного билета составляет 50 тысяч рублей, парных - 100 тысяч рублей, а четырех билетов - 200 тысяч соответственно. Новогодний балет "Щелкунчик" Большого театра покажут в прямом эфире Первого канала 31 декабря в 12.00 мск, сообщили ранее в пресс-службе Минкультуры РФ. Ранее сообщалось, что Большой театр проведет трансляцию спектакля "Щелкунчик" онлайн 31 декабря в 20.00 мск в официальном сообществе ГАБТа "ВКонтакте". Также пройдут трансляции в кинотеатрах России 30 декабря в 19.00 мск и 31 декабря в 12.00 мск.

https://ria.ru/20241202/teatr-1986813641.html

https://ria.ru/20241104/tseny-1981831990.html

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будапешт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ссср, будапешт, владимир спиваков, большой театр, культура