Путин назвал гендиректора "КАМАЗа" легендой автоспорта - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
16:55 24.12.2025 (обновлено: 19:04 24.12.2025)
Путин назвал гендиректора "КАМАЗа" легендой автоспорта
Президент РФ Владимир Путин назвал гендиректора "КАМАЗа" Сергея Когогина легендой автоспорта. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
россия, владимир путин, сергей когогин, никита михалков, российская академия наук, транснефть, авто
Россия, Владимир Путин, Сергей Когогин, Никита Михалков, Российская академия наук, Транснефть, Авто
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор публичного акционерного общества "КАМАЗ" Сергей Когогин
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор публичного акционерного общества "КАМАЗ" Сергей Когогин
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал гендиректора "КАМАЗа" Сергея Когогина легендой автоспорта.
"А также легенда автоспорта и генеральный директор "КАМАЗа" Сергей Анатольевич Когогин", - сказал Путин в ходе церемонии вручения государственных наград.
В среду президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды. Торжественная церемония проходит в Екатерининском зале Кремля. В числе награждаемых кинорежиссер Никита Михалков, ему будет вручен орден Святого апостола Андрея Первозванного. Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин, президент "Транснефти" Николай Токарев, президент РАН Геннадий Красников, музыкант Владимир Спиваков удостоены званий Героя труда РФ.
Экипаж КАМАЗ-мастер на ралли Шелковый путь - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Вернемся на "Дакар" еще сильнее". Интервью с боссом "КАМАЗ-мастер"
Россия, Владимир Путин, Сергей Когогин, Никита Михалков, Российская академия наук, Транснефть, Авто
 
