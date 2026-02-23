Рейтинг@Mail.ru
Спиваков и Герзмава выступят в Ташкенте с концертом к 9 мая - РИА Новости, 23.02.2026
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:59 23.02.2026 (обновлено: 03:36 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/kontsert-2076159034.html
Спиваков и Герзмава выступят в Ташкенте с концертом к 9 мая
Спиваков и Герзмава выступят в Ташкенте с концертом к 9 мая - РИА Новости, 23.02.2026
Спиваков и Герзмава выступят в Ташкенте с концертом к 9 мая
Народный артист СССР Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России и народная артистка РФ Хибла Герзмава выступят в Ташкенте на открытой... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T02:59:00+03:00
2026-02-23T03:36:00+03:00
культура
россия
культура
хибла герзмава
ташкент
узбекистан
владимир спиваков
сергей рахманинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052083257_0:0:3217:1810_1920x0_80_0_0_282e56e97e9680d71a731c040cf82127.jpg
https://ria.ru/20251224/spivakov-2064410730.html
https://ria.ru/20250114/kiselev-1993745023.html
россия
ташкент
узбекистан
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052083257_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_e9d81682d1d15713766966aa7ee836cd.jpg
1920
1920
true
россия, культура, хибла герзмава, ташкент, узбекистан, владимир спиваков, сергей рахманинов
Культура, Россия, Культура, Хибла Герзмава, Ташкент, Узбекистан, Владимир Спиваков, Сергей Рахманинов
Спиваков и Герзмава выступят в Ташкенте с концертом к 9 мая

Спиваков и Герзмава выступят в Ташкенте на открытой площадке с концертом к 9 мая

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОркестр "Виртуозы Москвы"
Оркестр Виртуозы Москвы - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Оркестр "Виртуозы Москвы" . Архивное фото
ТАШКЕНТ, 23 фев – РИА Новости. Народный артист СССР Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России и народная артистка РФ Хибла Герзмава выступят в Ташкенте на открытой площадке с концертной программой к 9 мая, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей.
"Выдающийся дирижёр Владимир Спиваков и народная артистка РФ Хибла Герзмава представят концертную программу "Я люблю тебя, жизнь!", посвящённую Дню памяти и почестей, на открытой площадке Дворца "Дружбы Народов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале фонда.
В сопровождении Национального филармонического оркестра России (НФОР) прозвучат песни военных лет и симфонические произведения, уточняет пресс-служба. Концерт состоится 5 мая, вход свободный.
Ранее фонд сообщал, что НФОР под управлением Спивакова также выступит с концертом в Ташкенте 4 мая во Дворце международных форумов "Узбекистан". Программа выступления включает "Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до-минор" Сергея Рахманинова. Партию фортепиано исполнит пианистка Екатерина Мечетина. Оркестр также исполнит "Павану" Габриэля Форе и "Болеро" Мориса Равеля.
По данным онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz, билеты уже в продаже, их стоимость – от 100 тысяч до 600 тысяч сумов (от 630 до 3,8 тысячи рублей).
КультураРоссияКультураХибла ГерзмаваТашкентУзбекистанВладимир СпиваковСергей Рахманинов
 
 
