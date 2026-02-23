Спиваков и Герзмава выступят в Ташкенте с концертом к 9 мая

В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей.

"Выдающийся дирижёр Владимир Спиваков и народная артистка РФ Хибла Герзмава представят концертную программу "Я люблю тебя, жизнь!", посвящённую Дню памяти и почестей, на открытой площадке Дворца "Дружбы Народов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале фонда.

В сопровождении Национального филармонического оркестра России (НФОР) прозвучат песни военных лет и симфонические произведения, уточняет пресс-служба. Концерт состоится 5 мая, вход свободный.

Ранее фонд сообщал, что НФОР под управлением Спивакова также выступит с концертом в Ташкенте 4 мая во Дворце международных форумов "Узбекистан". Программа выступления включает "Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до-минор" Сергея Рахманинова . Партию фортепиано исполнит пианистка Екатерина Мечетина . Оркестр также исполнит "Павану" Габриэля Форе и "Болеро" Мориса Равеля.