Спиваков и Герзмава выступят в Ташкенте с концертом к 9 мая

Народный артист СССР Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России и народная артистка РФ Хибла Герзмава выступят в Ташкенте на открытой... РИА Новости, 23.02.2026
россия, культура, хибла герзмава, ташкент, узбекистан, владимир спиваков, сергей рахманинов
Культура, Россия, Культура, Хибла Герзмава, Ташкент, Узбекистан, Владимир Спиваков, Сергей Рахманинов
Спиваков и Герзмава выступят в Ташкенте на открытой площадке с концертом к 9 мая
ТАШКЕНТ, 23 фев – РИА Новости.
Народный артист СССР Владимир Спиваков
, Национальный филармонический оркестр России
и народная артистка РФ Хибла Герзмава
выступят в Ташкенте
на открытой площадке с концертной программой к 9 мая, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
.
В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей.
"Выдающийся дирижёр Владимир Спиваков и народная артистка РФ Хибла Герзмава представят концертную программу "Я люблю тебя, жизнь!", посвящённую Дню памяти и почестей, на открытой площадке Дворца "Дружбы Народов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале фонда.
В сопровождении Национального филармонического оркестра России (НФОР) прозвучат песни военных лет и симфонические произведения, уточняет пресс-служба. Концерт состоится 5 мая, вход свободный.
Ранее фонд сообщал, что НФОР под управлением Спивакова также выступит с концертом в Ташкенте 4 мая во Дворце международных форумов "Узбекистан". Программа выступления включает "Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до-минор" Сергея Рахманинова
. Партию фортепиано исполнит пианистка Екатерина Мечетина
. Оркестр также исполнит "Павану" Габриэля Форе и "Болеро" Мориса Равеля.
По данным онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz, билеты уже в продаже, их стоимость – от 100 тысяч до 600 тысяч сумов (от 630 до 3,8 тысячи рублей).