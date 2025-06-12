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Оркестр под управлением Спивакова выступил у Великой Китайской стены - РИА Новости, 12.06.2025
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Культура
 
16:23 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/orkestr-2022515570.html
Оркестр под управлением Спивакова выступил у Великой Китайской стены
Оркестр под управлением Спивакова выступил у Великой Китайской стены - РИА Новости, 12.06.2025
Оркестр под управлением Спивакова выступил у Великой Китайской стены
Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова выступил в День России у Великой Китайской стены, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:23:00+03:00
2025-06-12T16:23:00+03:00
культура
россия
владимир спиваков
китай
день россии
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ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова выступил в День России у Великой Китайской стены, передает корреспондент РИА Новости. Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова исполнил произведения известных российских и китайских композиторов. Гостей концерта встречали угощениями - холодным московским чаем, московской плюшкой и конфетами "Москва".
https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Выступление Национального филармонического оркестра у Великой Китайской стены
Национальный филармонический оркестр под управлением Спивакова выступил в День России у Великой Китайской стены, передает корреспондент РИА Новости. Гостей концерта встречали угощениями - холодным московским чаем, московской плюшкой и конфетами "Москва".
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россия, владимир спиваков, китай, день россии
Культура, Россия, Владимир Спиваков, Китай, День России
Оркестр под управлением Спивакова выступил у Великой Китайской стены

Национальный филармонический оркестр России выступил у Великой Китайской стены

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ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова выступил в День России у Великой Китайской стены, передает корреспондент РИА Новости.
Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова исполнил произведения известных российских и китайских композиторов.
Гостей концерта встречали угощениями - холодным московским чаем, московской плюшкой и конфетами "Москва".
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