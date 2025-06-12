https://ria.ru/20250612/orkestr-2022515570.html

Оркестр под управлением Спивакова выступил у Великой Китайской стены

Оркестр под управлением Спивакова выступил у Великой Китайской стены - РИА Новости, 12.06.2025

Оркестр под управлением Спивакова выступил у Великой Китайской стены

Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова выступил в День России у Великой Китайской стены, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:23:00+03:00

2025-06-12T16:23:00+03:00

2025-06-12T16:23:00+03:00

культура

россия

владимир спиваков

китай

день россии

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ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова выступил в День России у Великой Китайской стены, передает корреспондент РИА Новости. Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова исполнил произведения известных российских и китайских композиторов. Гостей концерта встречали угощениями - холодным московским чаем, московской плюшкой и конфетами "Москва".

https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html

россия

китай

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Выступление Национального филармонического оркестра у Великой Китайской стены Национальный филармонический оркестр под управлением Спивакова выступил в День России у Великой Китайской стены, передает корреспондент РИА Новости. Гостей концерта встречали угощениями - холодным московским чаем, московской плюшкой и конфетами "Москва". 2025-06-12T16:23 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир спиваков, китай, день россии