В Театре эстрады с аншлагом прошла премьера музыкального спектакля о любви

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. В Театре Эстрады состоялся премьерный показ музыкальной программы композитора и певца Леонида Овруцкого "Любовь. Всё начинается с тебя". Артист, известный публике по участию в группе "Кватро" (отметившей в 2023 году 20-летие) и работе в "Геликон-опере", представил зрителям вечер, посвященный любви и романтике.

Овруцкий также стажировался как дирижер в оркестре Владимира Спивакова и участвовал в постановке оперы "Фальстаф" в Мариинском театре. Нынешний концерт стал продолжением его сольного творчества — предыдущим успешным проектом артиста было шоу "8 историй под звездным небом" в Московском планетарии летом 2023 года.

В программе, которая прошла с аншлагом, прозвучали как известные хиты в новом прочтении, так и авторские композиции. Между музыкальными номерами Овруцкий делился с публикой личными историями о любви. "Мне хотелось, чтобы люди вышли из зала с ощущением: любовь — это то, ради чего стоит жить, — рассказал артист. — Чтобы те, кто любит, держались крепче. А те, кто потерял веру, снова ее обрели".