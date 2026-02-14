https://ria.ru/20260214/ovrutskiy-2074435386.html
В Театре эстрады с аншлагом прошла премьера музыкального спектакля о любви
В Театре эстрады с аншлагом прошла премьера музыкального спектакля о любви - РИА Новости, 14.02.2026
В Театре эстрады с аншлагом прошла премьера музыкального спектакля о любви
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. В Театре Эстрады состоялся премьерный показ музыкальной программы композитора и певца Леонида Овруцкого "Любовь. Всё начинается с... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T21:18:00+03:00
2026-02-14T21:18:00+03:00
2026-02-14T21:18:00+03:00
культура
владимир спиваков
геликон-опера
мариинский театр
московский планетарий
московский государственный театр эстрады
музыка
эстрада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074434853_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_993fd8b3cae1d97dafe86a6233312bd7.jpg
https://ria.ru/20260208/balet-2072655038.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074434853_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f06259bd8fed79bf783c93190559dce6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир спиваков, геликон-опера, мариинский театр, московский планетарий, московский государственный театр эстрады, музыка, эстрада, день святого валентина, любовь
Культура, Владимир Спиваков, Геликон-Опера, Мариинский театр, Московский планетарий, Московский государственный театр эстрады, Музыка, эстрада, День святого Валентина, Любовь
В Театре эстрады с аншлагом прошла премьера музыкального спектакля о любви
В Театре эстрады прошла премьера спектакля "Любовь. Все начинается с тебя"
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. В Театре Эстрады состоялся премьерный показ музыкальной программы композитора и певца Леонида Овруцкого "Любовь. Всё начинается с тебя". Артист, известный публике по участию в группе "Кватро" (отметившей в 2023 году 20-летие) и работе в "Геликон-опере", представил зрителям вечер, посвященный любви и романтике.
Овруцкий также стажировался как дирижер в оркестре Владимира Спивакова и участвовал в постановке оперы "Фальстаф" в Мариинском театре. Нынешний концерт стал продолжением его сольного творчества — предыдущим успешным проектом артиста было шоу "8 историй под звездным небом" в Московском планетарии летом 2023 года.
В программе, которая прошла с аншлагом, прозвучали как известные хиты в новом прочтении, так и авторские композиции. Между музыкальными номерами Овруцкий делился с публикой личными историями о любви. "Мне хотелось, чтобы люди вышли из зала с ощущением: любовь — это то, ради чего стоит жить, — рассказал артист. — Чтобы те, кто любит, держались крепче. А те, кто потерял веру, снова ее обрели".