Путин пообщался с награжденными за бокалом шампанского

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского.

Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в среду в Екатерининском зале Кремля. В числе награжденных орденами, медалями и почетными званиями известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из ряда различных сфер.