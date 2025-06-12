Путин пообщался с награжденными Героями Труда за бокалом шампанского
Путин пообщался с Героями Труда и лауреатами госпремий за бокалом шампанского
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин после церемонии вручения государственных премий и медалей "Герой Труда" в Кремле
Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения государственных премий и медалей "Герой Труда" в Кремле
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после торжественной церемонии вручения государственных премий и золотых медалей Героев Труда в Кремле пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского.
Указом главы государства звание Героя Труда было присвоено президенту Московского международного Дома музыки Владимиру Спивакову, композитору Александру Зацепину, писателю Александру Проханову, заместителю научного руководителя Снежинского ядерного центра - ВНИИ технической физики имени академика Е. И. Забабахина Юрию Дикову, слесарю-электромонтажнику Тверского вагоностроительного завода Вячеславу Зинцову, трактористу ООО "Зори Кавказа" в Ингушетии Султангирею Костоеву, главному врачу горбольницы №2 в Горловке Нелле Якуненко.
Лауреатами госпремий в области науки и технологий за 2024 год стали математик Николай Кузнецов, археолог Николай Макаров и физик Максим Никитин.
Лауреатами госпремий России за 2024 год в области культуры и искусства стали писатель Юрий Поляков, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова и два руководителя Московской академической филармонии - Алексей Шалашов и Александр Чайковский.
Историк, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян стал лауреатом госпремии РФ в области гуманитарной деятельности.
Госпремии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности был удостоен офтальмолог-хирург Георгий Столяренко.
За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности лауреатом госпремии стала руководитель организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.