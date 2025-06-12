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В Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий - РИА Новости, 12.06.2025
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12:28 12.06.2025 (обновлено: 13:32 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/nagrazhdenie-2022465564.html
В Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий
В Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий - РИА Новости, 12.06.2025
В Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий
Церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ проходит в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T12:28:00+03:00
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россия
республика ингушетия
горловка
владимир спиваков
александр зацепин
александр проханов
тверской вагоностроительный завод
российская академия наук
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ проходит в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. Указом главы государства звание Героя Труда было присвоено президенту Московского международного Дома музыки Владимиру Спивакову, композитору Александру Зацепину, писателю Александру Проханову, заместителю научного руководителя Снежинского ядерного центра - ВНИИ технической физики имени академика Е. И. Забабахина Юрию Дикову, слесарю-электромонтажнику Тверского вагоностроительного завода Вячеславу Зинцову, трактористу ООО "Зори Кавказа" в Ингушетии Султангирею Костоеву, главному врачу горбольницы № 2 в Горловке Нелле Якуненко. Лауреатами госпремий в области науки и технологий за 2024 год стали математик Николай Кузнецов, археолог Николай Макаров и физик Максим Никитин. Лауреатами госпремий России за 2024 год в области культуры и искусства стали писатель Юрий Поляков, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова и два руководителя Московской академической филармонии - Алексей Шалашов и Александр Чайковский. Историк, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян стал лауреатом госпремии РФ в области гуманитарной деятельности. Госпремии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности был удостоен офтальмолог-хирург Георгий Столяренко. За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности лауреатом госпремии стала руководитель организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.
https://ria.ru/20250501/nagrazhdenie-2014548779.html
https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html
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республика ингушетия
горловка
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96
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Церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий в Кремле
Церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий проходит в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
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россия, республика ингушетия, горловка, владимир спиваков, александр зацепин, александр проханов, тверской вагоностроительный завод, российская академия наук, день россии
Россия, Республика Ингушетия, Горловка, Владимир Спиваков, Александр Зацепин, Александр Проханов, Тверской вагоностроительный завод, Российская академия наук, День России
В Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий

Путин в Кремле в День России вручает награды Героям Труда и лауреатам госпремий

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ проходит в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
1 мая, 10:05
Указом главы государства звание Героя Труда было присвоено президенту Московского международного Дома музыки Владимиру Спивакову, композитору Александру Зацепину, писателю Александру Проханову, заместителю научного руководителя Снежинского ядерного центра - ВНИИ технической физики имени академика Е. И. Забабахина Юрию Дикову, слесарю-электромонтажнику Тверского вагоностроительного завода Вячеславу Зинцову, трактористу ООО "Зори Кавказа" в Ингушетии Султангирею Костоеву, главному врачу горбольницы № 2 в Горловке Нелле Якуненко.
Лауреатами госпремий в области науки и технологий за 2024 год стали математик Николай Кузнецов, археолог Николай Макаров и физик Максим Никитин.
Лауреатами госпремий России за 2024 год в области культуры и искусства стали писатель Юрий Поляков, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова и два руководителя Московской академической филармонии - Алексей Шалашов и Александр Чайковский.
Историк, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян стал лауреатом госпремии РФ в области гуманитарной деятельности.
Госпремии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности был удостоен офтальмолог-хирург Георгий Столяренко.
За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности лауреатом госпремии стала руководитель организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.
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РоссияРеспублика ИнгушетияГорловкаВладимир СпиваковАлександр ЗацепинАлександр ПрохановТверской вагоностроительный заводРоссийская академия наукДень России
 
 
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