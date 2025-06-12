https://ria.ru/20250612/nagrazhdenie-2022465564.html

В Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий

В Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий - РИА Новости, 12.06.2025

В Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий

Церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ проходит в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:28:00+03:00

2025-06-12T12:28:00+03:00

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россия

республика ингушетия

горловка

владимир спиваков

александр зацепин

александр проханов

тверской вагоностроительный завод

российская академия наук

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ проходит в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. Указом главы государства звание Героя Труда было присвоено президенту Московского международного Дома музыки Владимиру Спивакову, композитору Александру Зацепину, писателю Александру Проханову, заместителю научного руководителя Снежинского ядерного центра - ВНИИ технической физики имени академика Е. И. Забабахина Юрию Дикову, слесарю-электромонтажнику Тверского вагоностроительного завода Вячеславу Зинцову, трактористу ООО "Зори Кавказа" в Ингушетии Султангирею Костоеву, главному врачу горбольницы № 2 в Горловке Нелле Якуненко. Лауреатами госпремий в области науки и технологий за 2024 год стали математик Николай Кузнецов, археолог Николай Макаров и физик Максим Никитин. Лауреатами госпремий России за 2024 год в области культуры и искусства стали писатель Юрий Поляков, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова и два руководителя Московской академической филармонии - Алексей Шалашов и Александр Чайковский. Историк, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян стал лауреатом госпремии РФ в области гуманитарной деятельности. Госпремии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности был удостоен офтальмолог-хирург Георгий Столяренко. За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности лауреатом госпремии стала руководитель организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.

https://ria.ru/20250501/nagrazhdenie-2014548779.html

https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html

россия

республика ингушетия

горловка

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий в Кремле Церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий проходит в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-12T12:28 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, республика ингушетия, горловка, владимир спиваков, александр зацепин, александр проханов, тверской вагоностроительный завод, российская академия наук, день россии