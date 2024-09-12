https://ria.ru/20240912/rodnina-1971756294.html

Биография Ирины Родниной

Биография Ирины Родниной - РИА Новости, 12.09.2024

Биография Ирины Родниной

Депутат Государственной Думы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Константиновна Роднина родилась 12 сентября 1949 года в Москве. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T01:19

2024-09-12T01:19

2024-09-12T01:19

справки

россия

ирина роднина

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Депутат Государственной Думы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Константиновна Роднина родилась 12 сентября 1949 года в Москве.В 1974 году окончила Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (ныне Российский университет спорта "ГЦОЛИФК").Фигурным катанием начала заниматься в 1954 году на катке в Парке культуры имени Прямикова под присмотром тренера Зинаиды Подгорной. Затем продолжила тренироваться на катке в Марьиной Роще. В последующем прошла конкурсный отбор в школу фигурного катания ЦСКА. С 1962 года с ней и ее партнером Олегом Власовым занимались тренеры Соня и Милан Валун, приехавшие из Чехословакии на работу в СССР. На всесоюзных соревнованиях юниоров пара заняла третье место. После того как чешские тренеры уехали из СССР, наставником Родниной стал известный тренер Станислав Жук, который подобрал ей в пару Алексея Уланова. В сезоне 1967/1968 Роднина и Уланов стали третьими на чемпионате страны и вошли в состав сборной, получив право участвовать на крупнейших турнирах.В 1969 году Роднина и Уланов стали чемпионами Европы и мира. В 1970-1972 годах Роднина и Уланов одержали еще три победы в чемпионатах мира и выиграли золотые медали на Олимпийских зимних играх в японском Саппоро (1972), после чего пара распалась; Уланов начал выступать со своей женой Людмилой Смирновой.Жук предложил Родниной другого партнера – Александра Зайцева. В 1973 году пара стала чемпионом Европы и мира.Осенью 1974 года дуэт принял решение перейти от Станислава Жука к Татьяне Тарасовой. Под ее руководством в 1976 году Ирина Роднина и Александр Зайцев выиграли Олимпийские игры в Инсбруке (Австрия).Предолимпийский сезон 1978/1979 Роднина и Зайцев пропустили: в феврале 1979 года в семье появился сын Александр. В 1980 году пара вернулась на лед и выиграли сначала чемпионат Европы, а затем зимние Олимпийские игры в Лэйк-Плэсиде (США). В 1980 году после Олимпиады фигуристы приняли решение закончить выступления.Ирина Роднина – заслуженный мастер спорта СССР, трехкратная чемпионка Олимпийских игр (1972, 1976, 1980), десятикратная чемпионка мира (1969-1978), одиннадцатикратная чемпионка Европы (1969-1978, 1980), шестикратная чемпионка СССР (1970-1971, 1973-1975, 1977) в парном катании.После ухода из большого спорта Ирина Роднина работала в ЦК комсомола, была старшим тренером в "Динамо".С 1990 года Ирина Роднина работала тренером в Международном центре фигурного катания в Лейк-Эрроухед недалеко от Лос-Анджелеса (США). В 1995 году воспитанники Родниной – чешская пара Радка Коваржикова и Рене Новотны – стали чемпионами мира.В начале 2000-х годов Роднина вернулась в Россию.В 2005 году Роднина вела авторскую программу "Стадион с Ириной Родниной" на "Радио России".В 2005 году Ирина Роднина выдвигала свою кандидатуру на пост главы Олимпийского комитета России, но по результатам голосования уступила Леониду Тягачеву. В 2006-2008 годах была членом Общественной палаты РФ.В 2007 году была избрана в Государственную Думу пятого созыва. Переизбиралась в 2011, 2016 и 2021 годах.В текущем созыве Госдумы является заместителем председателя комитета Государственной Думы по международным делам. Входит в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики.Член Высшего совета партии "Единая Россия". Координатор федерального партийного проекта "Детский спорт".В 2015 году Ирина Роднина была избрана главой Федерации фигурного катания Подмосковья. Переизбрана в 2020 году. Награждена орденами Ленина (1976), Трудового Красного Знамени (1972, 1980), "За заслуги перед Отечеством" III (1999), IV (2009) и II (2019) степеней, Орденом Дружбы (2016), бронзовым Олимпийским орденом Международного олимпийского комитета (1981) и другими наградами.Почетный гражданин Московской области (2019).В 1998 году Ирина Роднина была занесена в Книгу рекордов Гиннеса по совокупности побед на мировой арене. Ирина Роднина – автор книг "Негладкий лед" (1978), "Слеза чемпионки" (2013). Ирина Роднина дважды была замужем. Первый муж – фигурист Александр Зайцев. От этого брака в 1979 году родился сын Александр. Александр Зайцев – выпускник Строгановского училища, художник-керамист. Вторым супругом Родниной был бизнесмен Леонид Миньковский. У пары родилась дочь Алена. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, ирина роднина