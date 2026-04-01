15:59 01.04.2026
Роднина проверила ход строительства образовательного комплекса в Химках
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Депутат Государственной думы Ирина Роднина вместе с жителями оценила ход строительства воспитательно-образовательного комплекса (ВОК) в микрорайоне Новогорск в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации округа.
В мероприятии принимали участие также муниципальный депутат Руслан Шаипов, лидеры Движения общественной поддержки Олеся Климачёва и Екатерина Красильникова. Комплекс возводят по народной программе партии "Единая Россия".
Готовность объекта — более 95%: специалисты завершают отделку и установку оборудования. В здании разместятся начальная школа на 100 учеников и детский сад на 170 детей. Открытие запланировано уже в этом учебном году.
"Этот объект действительно долгожданный для жителей. Раньше здесь планировался только детский сад, но было принято решение создать полноценный комплекс — с начальной школой и садом. Для семей это принципиально важно: дети смогут учиться в шаговой доступности от дома", — приводит пресс-служба слова Родниной.
Комплекс появился на месте недостроя. Работы были заморожены с 2017 года и возобновлены в 2024 благодаря народной программе.
"Когда стройка остановилась, мы долго не могли добиться ответа, будет ли она завершена. В 2021 году партия начала собирать наказы от граждан. Инициативная группа нашего жилого комплекса поняла, что это шанс для нас быть услышанными. Сейчас мы видим достроенный комплекс и понимаем, что все это было не зря", — рассказала жительница Химок Олеся Гаммер.
Объект практически готов и находится на финальном этапе. Все замечания, которые выявили жители во время осмотра, подрядчик обязался устранить в ближайшее время.
"Вместе с жителями депутаты контролировали ход работ на всех этапах. Сейчас объект практически готов, остаются финальные доработки. Наша главная цель — улучшение качества жизни горожан и создание комфортных условий для проживания. Этот ВОК — лишь часть этой большой программы, которую еще предстоит реализовывать", — подчеркнул Шаипов.
За пять лет в Химках построили две школы в кварталах "Солнечная Система" и "Маяк", детские сады в Рузине, Ивакине и Юрлове. Проведен капитальный ремонт школы №8, "Наследие", "Кадетский корпус", корпуса гимназии №23 и детского сада "Радуга".
Итоги народной программы подвели 25 марта на федеральном форуме партии в Нижнем Новгороде. Всего в регионе построено и отремонтировано более девяти тысяч школ, в детских садах создано более 250 тысяч мест.
 
