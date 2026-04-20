"Едет домой": племянник Тарасовой подтвердил выписку тренера из больницы

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову в понедельник выписали из больницы, она направляется домой, сообщил РИА Новости ее племянник Алексей Тарасов.