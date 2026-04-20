16:46 20.04.2026 (обновлено: 16:49 20.04.2026)
"Едет домой": племянник Тарасовой подтвердил выписку тренера из больницы

Алексей Тарасов: Тарасову выписали из больницы, она направляется домой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову выписали из больницы.
  • Ранее 79-летняя Тарасова попала в реанимацию из-за сильной простуды.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову в понедельник выписали из больницы, она направляется домой, сообщил РИА Новости ее племянник Алексей Тарасов.
Ранее 79-летняя Тарасова попала в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что у тренера была сильная простуда. В понедельник источник РИА Новости сообщил, что Тарасову выписали.
"Выписали, Татьяна Анатольевна едет домой", - сказал Тарасов.
Тарасова в 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников в разные годы были олимпийские чемпионы Ирина Роднина/Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Оксана Грищук/Евгений Платов, Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков. Тарасова работала с ведущими японскими фигуристами Сидзукой Аракавой, Мао Асадой, с американскими фигуристами Сашей Коэн, Джонни Вейром, Эваном Лайсачеком.
