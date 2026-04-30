16:49 30.04.2026 (обновлено: 20:28 30.04.2026)
"Пока побуду дома": Тарасова рассказала, что ей предписали врачи

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова перенесла сильную простуду.
  • После болезни врачи не запрещают Тарасовой покидать дом, но некоторое время она проведет дома.
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что после перенесенной сильной простуды врачи не запрещают ей покидать дом, но некоторое время она проведет в нем.
Ранее 79-летняя Тарасова попала в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что у тренера была сильная простуда. 20 апреля ее выписали из больницы.
«
"У меня со здоровьем нормально, спасибо. Все идет потихонечку. Мне врачами не запрещено куда-то выходить, но пока я немного побуду дома", - сказала Тарасова, отвечая на вопрос о состоянии здоровья.
Тарасова в 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников в разные годы были олимпийские чемпионы Ирина Роднина/Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Оксана Грищук/Евгений Платов, Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков. Тарасова работала с ведущими японскими фигуристами Сидзукой Аракавой, Мао Асадой, с американскими фигуристами Сашей Коэн, Джонни Вейром, Эваном Лайсачеком.
Фигурное катаниеСпортСССРМао АсадаДжонни ВейрФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
