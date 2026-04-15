В федерации сообщили, что Тарасова идет на поправку после сильной простуды

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в настоящее время выздоравливает после сильной простуды, она чувствует себя нормально, сообщили РИА Новости в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
"Руководители федерации на связи с Татьяной Анатольевной. Она чувствует себя нормально, поправляется после сильной простуды. Желаем ей скорейшего выздоровления", - сообщили в ФФККР.
Тарасовой 79 лет. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников в разные годы были олимпийские чемпионы Ирина Роднина/Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Оксана Грищук/Евгений Платов, Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков. Тарасова работала с ведущими японскими фигуристами Сидзукой Аракавой, Мао Асадой, с американскими фигуристами Сашей Коэн, Джонни Вейром, Эваном Лайсачеком.