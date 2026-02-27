Тренерам всегда запрещали критиковать судейство, заявили в ГД

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что спортсменам и тренерам всегда было запрещено критиковать работу судей по фигурному катанию.

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен ввести запрет на критику судейства в фигурном катании, говорится в документе союза, оказавшемся в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что запрет может коснуться фигуристов и тренеров.