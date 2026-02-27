Рейтинг@Mail.ru
Тренерам всегда запрещали критиковать судейство, заявили в ГД
14:06 27.02.2026
Тренерам всегда запрещали критиковать судейство, заявили в ГД
Тренерам всегда запрещали критиковать судейство, заявили в ГД
Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что спортсменам и тренерам всегда было запрещено критиковать работу судей... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026
Тренерам всегда запрещали критиковать судейство, заявили в ГД

Роднина: спортсменам всегда запрещали критиковать судейство в фигурном катании

Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что спортсменам и тренерам всегда было запрещено критиковать работу судей по фигурному катанию.
Международный союз конькобежцев (ISU) намерен ввести запрет на критику судейства в фигурном катании, говорится в документе союза, оказавшемся в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что запрет может коснуться фигуристов и тренеров.
"Спортсмены и тренеры не имели права высказывать критику. Нам, кто принимал участие в официальных соревнованиях, всегда было это (критиковать судейство) запрещено", - сказала Роднина.
Российский фигурист Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Okko назвали самый популярный вид спорта у россиян на Олимпиаде
