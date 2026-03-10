https://ria.ru/20260310/rodnina-2079632329.html
"Если возвращаться, то с победами": Роднина высказалась о золоте россиянки
"Если возвращаться, то с победами": Роднина высказалась о золоте россиянки - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
"Если возвращаться, то с победами": Роднина высказалась о золоте россиянки
Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя золотую медаль горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпиаде в Италии, сказала... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T10:38:00+03:00
2026-03-10T10:38:00+03:00
2026-03-10T11:04:00+03:00
спорт
италия
россия
милан
ирина роднина
госдума рф
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079533668_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_a14161325914ff0793b8ec0dd42f147e.jpg
https://ria.ru/20260309/gimn-2079521969.html
италия
россия
милан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079533668_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_051e452ee5857748973a5112859f2d7b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, россия, милан, ирина роднина, госдума рф, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Италия, Россия, Милан, Ирина Роднина, Госдума РФ, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
"Если возвращаться, то с победами": Роднина высказалась о золоте россиянки
Роднина оценила победу горнолыжницы Ворончихиной на Паралимпиаде