"Если возвращаться, то с победами": Роднина высказалась о золоте россиянки
10:38 10.03.2026 (обновлено: 11:04 10.03.2026)
"Если возвращаться, то с победами": Роднина высказалась о золоте россиянки
"Если возвращаться, то с победами": Роднина высказалась о золоте россиянки
"Если возвращаться, то с победами": Роднина высказалась о золоте россиянки

Роднина оценила победу горнолыжницы Ворончихиной на Паралимпиаде

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПаралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя золотую медаль горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпиаде в Италии, сказала РИА Новости, что возвращаться в международный спорт нужно с победами.
В понедельник Ворончихина одержала победу в супергиганте, принеся сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Гимн России прозвучал на Играх впервые за 12 лет.
«
"Хороший подарок к 8 Марта сделала и себе, и всей стране. Очень здорово и приятно! Радостное событие! Мы все сосредоточились на гимне и флаге, но если не будет побед, то и не будет ни гимна, ни флага, а будет только форма страны. Если возвращаться, то нужно с победами и высокими результатами", - сказала Роднина.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года
Спорт
 
