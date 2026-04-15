Племянник Тарасовой раскрыл детали о состоянии здоровья тренера

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова передает привет из больницы и благодарит всех, кто желает ей здоровья, сообщил РИА Новости ее племянник Алексей Тарасов.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Тарасова находится в реанимации под наблюдением врачей, критический момент миновал.
"Татьяна Анатольевна в больнице. Я лично с ней общаюсь регулярно. Она идет на поправку. Все под контролем. Скоро будет дома и сама прокомментирует, если сочтет нужным. Передает привет и благодарит всех, кто желает ей здоровья", - сказал Тарасов.
Тарасовой 79 лет. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников в разные годы были олимпийские чемпионы Ирина Роднина/Александр Зайцев, Ирина Моисеева/Андрей Миненков, Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Оксана Грищук/Евгений Платов, Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков. Тарасова работала с ведущими японскими фигуристами Сидзукой Аракавой, Мао Асадой, с американскими фигуристами Сашей Коэн, Джонни Вейром, Эваном Лайсачеком.