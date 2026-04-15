Племянник Тарасовой раскрыл детали о состоянии здоровья тренера

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова передает привет из больницы и благодарит всех, кто желает ей здоровья, сообщил РИА Новости ее племянник Алексей Тарасов.

"Татьяна Анатольевна в больнице. Я лично с ней общаюсь регулярно. Она идет на поправку. Все под контролем. Скоро будет дома и сама прокомментирует, если сочтет нужным. Передает привет и благодарит всех, кто желает ей здоровья", - сказал Тарасов.