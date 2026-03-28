Роднина дала старт первым субботникам в подмосковных Химках
Депутат Госдумы Ирина Роднина дала старт субботнику на центральной локации в подмосковных Химках, всего в городской уборке приняли участие более 300 человек,... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T23:23:00+03:00
ирина роднина
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Ирина Роднина дала старт субботнику на центральной локации в подмосковных Химках, всего в городской уборке приняли участие более 300 человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Уборку территории провели на 10 локациях в разных микрорайонах города. Участие в субботниках приняли более 300 человек. В их числе — представители администрации городского округа, депутаты "Единой России" и активисты "Молодой гвардии Единой России", "Волонтеры Подмосковья", жители, представители управляющих компаний.
"Субботники — это не просто уборка территории, а важный шаг к формированию ответственного отношения к природе", — отметила Роднина, ее слова приводит пресс-служба.
Адреса для уборки территории определили по запросам жителей города. Участники привели в порядок пешеходную зону в Новых Химках, убрали мусор, сухие ветки.
К этой инициативе присоединились и местные депутаты. "Общий труд объединяет и поднимает настроение", — отметила депутат Надежда Смирнова.
После уборки все желающие смогли подкрепиться кашей и горячим чаем.
Первые субботники в городе прошли при поддержке "Яндекс.Смены", "Добро.РФ" и министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.