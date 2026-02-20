Рейтинг@Mail.ru
"Первый раз такое увидела": Роднина подвела итоги турнира фигуристок - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
11:44 20.02.2026 (обновлено: 13:04 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/alisa-2075707497.html
"Первый раз такое увидела": Роднина подвела итоги турнира фигуристок
"Первый раз такое увидела": Роднина подвела итоги турнира фигуристок - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
"Первый раз такое увидела": Роднина подвела итоги турнира фигуристок
Американская фигуристка Алиса Лю, завоевавшая золото на Олимпиаде в Италии, показала, что не просто откатывает свою программу, а по-настоящему кайфует на льду,... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T11:44:00+03:00
2026-02-20T13:04:00+03:00
фигурное катание
спорт
италия
алиса лю
ирина роднина
ами накаи
госдума рф
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075082968_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_2705beb040c32c0af2bf443cde9fd3fc.jpg
https://ria.ru/20260220/petrosyan--2075640581.html
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075082968_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_c20b823705965a6ad3d8e8fe44aa7ef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, алиса лю, ирина роднина, ами накаи, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026, каори сакамото
Фигурное катание, Спорт, Италия, Алиса Лю, Ирина Роднина, Ами Накаи, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026, Каори Сакамото
"Первый раз такое увидела": Роднина подвела итоги турнира фигуристок

Роднина: Алиса Лю была невероятна на Олимпиаде, она выходит на лед и кайфует

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАлиса Лю
Алиса Лю - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Алиса Лю. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Американская фигуристка Алиса Лю, завоевавшая золото на Олимпиаде в Италии, показала, что не просто откатывает свою программу, а по-настоящему кайфует на льду, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина.
В четверг Алиса Лю одержала победу в женском одиночном катании на Олимпиаде. Серебряную медаль завоевала японка Каори Сакамото, бронзу – ее соотечественница Ами Накаи. Россиянка Аделия Петросян заняла шестое место.
"Я четыре года вообще не смотрела фигурное катание, и вчера был настоящий праздник, фантастическое катание. Алиса вообще показала невероятное. Я первый раз видела, чтобы на Олимпийских играх, борясь за золото, люди катались в такой кайф. Она не просто выходит и откатывает программы со всеми сложностями, она кайфует на льду, и это очень редкое качество", - сказала Роднина.
"Я увидела очень красивое одиночное женское катание. Очень красивые костюмы, интересные программы. Девочки с разными телами, совершенно разного возраста. В 26-28 лет они показывают такую стабильность и технику. Я под большим впечатлением. Женщины стали украшением олимпийского турнира, такое происходит не на каждых Олимпийских играх", - добавила она.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Петросян билась за медаль Игр: против судей не пошла даже Тарасова
Вчера, 01:43
 
Фигурное катаниеСпортИталияАлиса ЛюИрина РоднинаАми НакаиГосдума РФЗимние Олимпийские игры 2026Каори Сакамото
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Амур
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Северсталь
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Шанхайские Драконы
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Финляндия
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Словакия
    6
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала