2026-02-20
2026-02-20T11:44:00+03:00
2026-02-20T13:04:00+03:00
фигурное катание
спорт
италия
алиса лю
ирина роднина
ами накаи
госдума рф
зимние олимпийские игры 2026
"Первый раз такое увидела": Роднина подвела итоги турнира фигуристок
Роднина: Алиса Лю была невероятна на Олимпиаде, она выходит на лед и кайфует
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Американская фигуристка Алиса Лю, завоевавшая золото на Олимпиаде в Италии, показала, что не просто откатывает свою программу, а по-настоящему кайфует на льду, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина.
В четверг Алиса Лю
одержала победу в женском одиночном катании на Олимпиаде. Серебряную медаль завоевала японка Каори Сакамото
, бронзу – ее соотечественница Ами Накаи
. Россиянка Аделия Петросян
заняла шестое место.
"Я четыре года вообще не смотрела фигурное катание, и вчера был настоящий праздник, фантастическое катание. Алиса вообще показала невероятное. Я первый раз видела, чтобы на Олимпийских играх, борясь за золото, люди катались в такой кайф. Она не просто выходит и откатывает программы со всеми сложностями, она кайфует на льду, и это очень редкое качество", - сказала Роднина
.
"Я увидела очень красивое одиночное женское катание. Очень красивые костюмы, интересные программы. Девочки с разными телами, совершенно разного возраста. В 26-28 лет они показывают такую стабильность и технику. Я под большим впечатлением. Женщины стали украшением олимпийского турнира, такое происходит не на каждых Олимпийских играх", - добавила она.