Роднина рассказала, когда могут принять решение по российским фигуристам

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Международный союз конькобежцев (ISU) не мог допустить российских фигуристов до чемпионата мира нынешнего года, так как подобные решения он принимает только в межсезонье, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.