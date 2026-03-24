Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание
 
14:31 24.03.2026 (обновлено: 17:21 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/isu-2082640137.html
Роднина рассказала, когда могут принять решение по российским фигуристам
2026-03-24T14:31:00+03:00
2026-03-24T17:21:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013246398_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_b61c8f6b4cd521478149f2dbe8895334.jpg
https://ria.ru/20260323/muraveva-2082438198.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013246398_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_a920b474878c37088a9b70a6d54a696b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Роднина: фигуристы из РФ не могли быть допущены до чемпионата мира этого сезона

© РИА Новости / Анастасия Петрова
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Перейти в медиабанк
Ирина Роднина. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Международный союз конькобежцев (ISU) не мог допустить российских фигуристов до чемпионата мира нынешнего года, так как подобные решения он принимает только в межсезонье, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.
Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в Праге 25 марта. Российские фигуристы в нем не выступят из-за отстранения со стороны ISU. Ранее в Олимпийских играх 2026 года приняли участие российские одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник. Международный олимпийский комитет (МОК) на данный момент официально рекомендует допускать до международных соревнований российских юниоров в полноценном статусе, с флагом и гимном, а взрослых - в нейтральном статусе. Источник РИА Новости сообщал, что вопрос допуска фигуристов из России и Белоруссии до международных турниров должен был рассматриваться на совете ISU в январе, однако решение принято не было.
«
"ISU не мог допустить российских фигуристов до чемпионата мира, - сказала Роднина. - На Олимпиаде им разрешили выступить по просьбе Международного олимпийского комитета. Общие же правила действуют на протяжении сезона. Летом пройдет конгресс ISU, на нем могут быть приняты какие-либо решения".
"Чемпионат мира после Олимпиады вообще не слишком интересен, поскольку многие лидеры его пропускают. Более интересным он будет в следующем сезоне", - отметила Роднина.
Софья Муравьева - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сибирь
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Динамо Москва
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Филадельфия
    Коламбус
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Колорадо
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Монреаль
    Каролина
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Чикаго
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Торонто
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Детройт
    Оттава
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Флорида
    Сиэтл
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Тампа-Бэй
    Миннесота
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вашингтон
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала