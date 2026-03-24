Роднина рассказала, когда могут принять решение по российским фигуристам

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Международный союз конькобежцев (ISU) не мог допустить российских фигуристов до чемпионата мира нынешнего года, так как подобные решения он принимает только в межсезонье, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.
Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в Праге 25 марта. Российские фигуристы в нем не выступят из-за отстранения со стороны ISU. Ранее в Олимпийских играх 2026 года приняли участие российские одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник. Международный олимпийский комитет (МОК) на данный момент официально рекомендует допускать до международных соревнований российских юниоров в полноценном статусе, с флагом и гимном, а взрослых - в нейтральном статусе. Источник РИА Новости сообщал, что вопрос допуска фигуристов из России и Белоруссии до международных турниров должен был рассматриваться на совете ISU в январе, однако решение принято не было.
"ISU не мог допустить российских фигуристов до чемпионата мира, - сказала Роднина. - На Олимпиаде им разрешили выступить по просьбе Международного олимпийского комитета. Общие же правила действуют на протяжении сезона. Летом пройдет конгресс ISU, на нем могут быть приняты какие-либо решения".
"Чемпионат мира после Олимпиады вообще не слишком интересен, поскольку многие лидеры его пропускают. Более интересным он будет в следующем сезоне", - отметила Роднина.