Роднина прошлась по украинцам, объявившим бойкот открытия Паралимпиады

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что не хочет обсуждать бойкот церемонии открытия зимней Паралимпиады со стороны украинских спортсменов и таким образом делать рекламу этому событию.
Ранее Паралимпийский комитет Украины сообщил, что украинские спортсмены бойкотируют церемонию открытия зимней Паралимпиады в Италии из-за участия в ней российских атлетов с национальной символикой. Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в них россиян и белорусов с национальной символикой.
"Я даже не хочу их обсуждать, еще рекламу им делать. Не будем тратить на них даже время", - сказала Роднина по телефону.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.