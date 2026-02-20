Рейтинг@Mail.ru
Роднина прошлась по украинцам, объявившим бойкот открытия Паралимпиады
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
12:09 20.02.2026 (обновлено: 13:02 20.02.2026)
Роднина прошлась по украинцам, объявившим бойкот открытия Паралимпиады
Роднина прошлась по украинцам, объявившим бойкот открытия Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Роднина прошлась по украинцам, объявившим бойкот открытия Паралимпиады
Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что не хочет обсуждать бойкот церемонии открытия зимней Паралимпиады со... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
фигурное катание
спорт
украина
италия
милан
ирина роднина
госдума рф
паралимпийский комитет россии (пкр)
украина
италия
милан
спорт, украина, италия, милан, ирина роднина, госдума рф, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Фигурное катание, Спорт, Украина, Италия, Милан, Ирина Роднина, Госдума РФ, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Роднина прошлась по украинцам, объявившим бойкот открытия Паралимпиады

Роднина: не хочу обсуждать украинцев на Паралимпиаде и делать им рекламу

Ирина Роднина
Ирина Роднина
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Перейти в медиабанк
Ирина Роднина. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что не хочет обсуждать бойкот церемонии открытия зимней Паралимпиады со стороны украинских спортсменов и таким образом делать рекламу этому событию.
Ранее Паралимпийский комитет Украины сообщил, что украинские спортсмены бойкотируют церемонию открытия зимней Паралимпиады в Италии из-за участия в ней российских атлетов с национальной символикой. Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в них россиян и белорусов с национальной символикой.
"Я даже не хочу их обсуждать, еще рекламу им делать. Не будем тратить на них даже время", - сказала Роднина по телефону.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном. Зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Захарова прокомментировала заявление МИД Украины о бойкоте Паралимпиады
Фигурное катаниеСпортУкраинаИталияМиланИрина РоднинаГосдума РФПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
