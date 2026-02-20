Роднина прошлась по украинцам, объявившим бойкот открытия Паралимпиады

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что не хочет обсуждать бойкот церемонии открытия зимней Паралимпиады со стороны украинских спортсменов и таким образом делать рекламу этому событию.