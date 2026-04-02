Роднина обсудила развитие детского и молодежного спорта в Химках

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Депутат Государственной думы Ирина Роднина обсудила итоги реализации проекта "Детский спорт" и новые инициативы для вовлечения молодежи с активистами "Молодой гвардии" подмосковных Химок и представителями профильного управления, сообщает пресс-служба администрации округа.

Встреча прошла в преддверии Международного дня спорта на благо развития и мира. Его празднуют 6 апреля. Праздник призван напомнить о значимости спорта в современной жизни, его созидательной роли в развитии и миротворчестве, способности менять к лучшему жизнь людей по всему миру.

"Важно, чтобы у ребят была возможность заниматься спортом в доступном формате. Это не только про физическую активность, но и про мотивацию, личный пример и вовлечение в здоровый образ жизни. Любой молодой человек должен быть физически активным: это помогает выдерживать нагрузки, быть стрессоустойчивым и достигать большего", — приводит пресс-служба слова Родниной.

Участники встречи предложили свои проекты по привлечению молодежи к активному образу жизни. Среди их идей: открытые тренировки с участием спортсменов, массовые велопробеги и зарядки на свежем воздухе.

"Все это — ответ на запрос активной молодежи. Ребята хотят тренироваться с единомышленниками и общаться с профессионалами, а мы стараемся помочь воплотить их запросы в реальность", — рассказала исполняющая обязанности руководителя "Молодой гвардии" в Химках Анастасия Подгорная.

Участники встречи определили формат дальнейшей работы, обсудили, какие площадки подойдут и как лучше воплощать проекты в жизнь.