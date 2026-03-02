В Госдуме предложили включить спортивные фильмы в школьную программу

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости предложил организовать системные просмотры отечественных спортивных фильмов для школьников, а лучшие из них включить в образовательные программы.

Сергею Кравцову. Как уточнил парламентарий, соответствующее обращение было направлено главе Минпросвещения РФ

"Мы хотим воспитать в детях правильные ценности - трудолюбие, ответственность, умение работать в команде. Но пытаемся сделать это через нотации и лозунги. А давайте просто покажем им хорошее кино. Где герой не потому побеждает, что он "правильный", а потому что он прошел через боль, сомнения, предательство и нашел в себе силы встать. Где работа в команде - не скучное понятие, а единственный способ выжить и победить. Это работает без морализаторства, на чистых эмоциях", - сказал Свищев

В обращении к главе ведомства предлагается не просто организовать разовые показы, а встроить спортивное кино в воспитательную систему: разработать методические рекомендации для педагогов, создать список фильмов для разных возрастных групп, сопровождать просмотры обсуждениями, чтобы кино становилось поводом для разговора, а не просто "развлечением на уроке".

"Школьник, который посмотрит фильм о Елене Вяльбе , запомнит не количество ее кубков и медалей. Он запомнит, что девочка, которая росла в непростых, мягко скажем, условиях, сумела стать величайшей лыжницей в истории страны. Фильм об Ирине Родниной про ежедневный титанический труд, через падения и боль она дошла до десяти олимпийских золотых медалей. А история мальчишки с окраины Льва Яшина , который стал не просто вратарем, а символом целой эпохи, человеком-легендой, которому рукоплескал весь мир… Мы даем детям и подросткам увидеть, что обстоятельства не определяют твою жизнь. Увидеть то, что нет безвыходных ситуаций, и, если ты упал, ты всегда можешь встать. И вот это "встать" - главный урок, который вынесет ребенок из хорошего спортивного кино. А нам только и остается, что показать ему этот фильм и дать возможность обсудить", - подчеркнул Свищев.