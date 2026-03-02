Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили включить спортивные фильмы в школьную программу - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
04:50 02.03.2026
В Госдуме предложили включить спортивные фильмы в школьную программу
общество, россия, дмитрий свищев, сергей кравцов, елена вяльбе, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Дмитрий Свищев, Сергей Кравцов, Елена Вяльбе, Госдума РФ, ЛДПР
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости предложил организовать системные просмотры отечественных спортивных фильмов для школьников, а лучшие из них включить в образовательные программы.
Как уточнил парламентарий, соответствующее обращение было направлено главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Госдуме предложили создать индекс дружелюбия школ
25 февраля, 11:53
"Мы хотим воспитать в детях правильные ценности - трудолюбие, ответственность, умение работать в команде. Но пытаемся сделать это через нотации и лозунги. А давайте просто покажем им хорошее кино. Где герой не потому побеждает, что он "правильный", а потому что он прошел через боль, сомнения, предательство и нашел в себе силы встать. Где работа в команде - не скучное понятие, а единственный способ выжить и победить. Это работает без морализаторства, на чистых эмоциях", - сказал Свищев.
В обращении к главе ведомства предлагается не просто организовать разовые показы, а встроить спортивное кино в воспитательную систему: разработать методические рекомендации для педагогов, создать список фильмов для разных возрастных групп, сопровождать просмотры обсуждениями, чтобы кино становилось поводом для разговора, а не просто "развлечением на уроке".
"Школьник, который посмотрит фильм о Елене Вяльбе, запомнит не количество ее кубков и медалей. Он запомнит, что девочка, которая росла в непростых, мягко скажем, условиях, сумела стать величайшей лыжницей в истории страны. Фильм об Ирине Родниной про ежедневный титанический труд, через падения и боль она дошла до десяти олимпийских золотых медалей. А история мальчишки с окраины Льва Яшина, который стал не просто вратарем, а символом целой эпохи, человеком-легендой, которому рукоплескал весь мир… Мы даем детям и подросткам увидеть, что обстоятельства не определяют твою жизнь. Увидеть то, что нет безвыходных ситуаций, и, если ты упал, ты всегда можешь встать. И вот это "встать" - главный урок, который вынесет ребенок из хорошего спортивного кино. А нам только и остается, что показать ему этот фильм и дать возможность обсудить", - подчеркнул Свищев.
По его мнению, спортивные фильмы обладают уникальным преимуществом перед другими жанрами: они интересны и мальчикам, и девочкам, и младшим школьникам, и старшеклассникам. Депутат отметил, что это универсальный язык, на котором можно говорить с детьми разного возраста и с разными интересами о главном - о человеческом достоинстве, силе духа и умении не сдаваться.
Новый год - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Госдуме предложили показывать в школах советские новогодние сказки
15 декабря 2025, 03:07
 
