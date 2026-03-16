16:23 16.03.2026
Роднина прокомментировала санкции Украины против российских паралимпийцев
Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что санкции Украины против российских паралимпийцев никого не удивляют. РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Роднина прокомментировала санкции Украины против российских паралимпийцев

Роднина: санкции Украины против российских паралимпийцев никого не удивляют

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИрина Роднина
Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Ирина Роднина. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что санкции Украины против российских паралимпийцев никого не удивляют.
Сборная России заняла третье место в медальном зачете на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Всего российская команда, за которую выступали шесть спортсменов, завоевала 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. В воскресенье на сайте офиса Владимира Зеленского был опубликован указ о введении санкций в отношении 10 паралимпийцев из России.
"Мы за них (за российских паралимпийцев - прим.) очень рады. Они большие молодцы: вернули нам победу, вернули наш праздник. И в целом эта победа с самого начала нас очень воодушевила. А про санкции… Мы все там уже давно. Это давно никого не удивляет", - сказала Роднина.
Дегтярев рассказал, какие подарки получат олимпийцы и паралимпийцы
Вчера, 00:34
 
