Состояние Татьяны Тарасовой значительно улучшилось, сообщил источник

- Состояние заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой значительно улучшилось.
- Тарасова продолжает находиться в реанимации, но уже шутит и интересуется событиями в мире фигурного катания.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова продолжает находиться в реанимации, однако ее состояние значительно улучшилось, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В среду источник РИА Новости сообщил, что 79-летняя Тарасова попала в реанимацию, однако критический момент миновал. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили РИА Новости, что Тарасова поправляется после сильной простуды. В четверг племянник тренера Алексей Тарасов сообщил агентству, что она чувствует себя лучше после госпитализации и в скором времени будет дома.
"Татьяна Анатольевна продолжает находиться в реанимации, но ее состояние значительно улучшилось. Уже шутит и интересуется, что происходит в мире фигурного катания", - сообщил источник.
Тарасовой 79 лет. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников в разные годы были олимпийские чемпионы Ирина Роднина/Александр Зайцев, Ирина Моисеева/Андрей Миненков, Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Оксана Грищук/Евгений Платов, Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков. Тарасова работала с ведущими японскими фигуристами Сидзукой Аракавой, Мао Асадой, с американскими фигуристами Сашей Коэн, Джонни Вейром, Эваном Лайсачеком.