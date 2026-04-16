Роднина объяснила, почему фигурное катание является особенным видом
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
09:09 16.04.2026 (обновлено: 12:21 16.04.2026)
Роднина объяснила, почему фигурное катание является особенным видом

Роднина: фигурным катанием в России интересуются больше других коньковых видов

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкТрехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина участвует в творческой встрече, посвященной фильму "Роднина", в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина участвует в творческой встрече, посвященной фильму Роднина, в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что фигурным катанием интересуются больше, чем другими коньковыми видами спорта, несмотря на то, что в нем разыгрывается не так много медалей.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что объединение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союза конькобежцев России на данный момент не планируется.
"Мне это приятно и в то же время неприятно говорить, но к фигурному катанию есть особое отношение. Интерес громадный. Да, этот вид спорта не такой медалеемкий, его не сравнить ни с коньками, ни с шорт-треком, но внимания к нему все равно значительно больше, чем к другим федерациям", - сказала Роднина.
"У большинства стран, которые являются членами ISU (Международного союза конькобежцев - прим. ред.), разные федерации, у кого-то даже по три-четыре организации: фигурное катание, коньки, шорт-трек и синхронное катание. Я досконально не знаю, какие обязанности у конькобежного спорта, но они и так объединены с шорт-треком. У нас союз конькобежцев (ISU) – одна из самых больших федераций, как плавание, легкая атлетика или гимнастика. Мы подчиняемся одной организации – ISU, но при этом у нас очень разные технические комитеты", - отметила трехкратная олимпийская чемпионка.
В сентябре министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ведомство планирует объединить ряд федераций по зимним видам спорта после Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев, в свою очередь, подчеркнул, что выступает против слияния федераций конькобежного спорта и фигурного катания, отметив, что это разные дисциплины.
Фигуристов не объединят с конькобежцами: а кому от этого плохо?
Фигурное катаниеСпортРоссияМиланКортина-д'АмпеццоИрина РоднинаМихаил ДегтяревНиколай ГуляевГосдума РФФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
