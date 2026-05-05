Тарасова рассказала, когда планирует посетить каток
17.03.2022
12:04 05.05.2026
Тарасова рассказала, когда планирует посетить каток

Тарасова на этой неделе посетит каток впервые после госпитализации

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Татьяна Тарасова. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила РИА Новости, что планирует впервые после госпитализации посетить каток 7 или 8 мая.
Ранее 79-летняя Тарасова попала в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что у тренера была сильная простуда. 20 апреля ее выписали из больницы. Ранее она сообщала РИА Новости, что врачи не запрещают ей покидать дом.
"Чувствую себя нормально. Мне лучше. Что касается моих планов, то скоро уже все пойдут в отпуска, но я планирую уже на этой неделе выйти, где-то в четверг или пятницу", - сказала Тарасова.
Тарасова в 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников в разные годы были олимпийские чемпионы Ирина Роднина/Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Оксана Грищук/Евгений Платов, Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков. Тарасова работала с ведущими японскими фигуристами Сидзукой Аракавой, Мао Асадой, с американскими фигуристами Сашей Коэн, Джонни Вейром, Эваном Лайсачеком.
