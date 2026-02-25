Рейтинг@Mail.ru
"Катается за деньги": Роднина высказалась о дорогих подарках экс-россиянке
Фигурное катание
 
17:59 25.02.2026 (обновлено: 19:49 25.02.2026)
"Катается за деньги": Роднина высказалась о дорогих подарках экс-россиянке
"Катается за деньги": Роднина высказалась о дорогих подарках экс-россиянке - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
"Катается за деньги": Роднина высказалась о дорогих подарках экс-россиянке
Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя вручение квартиры бывшей российской фигуристке Софье Самоделкиной по возвращении с... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
фигурное катание
спорт
казахстан
астана
ирина роднина
софья самоделкина
госдума рф
зимние олимпийские игры 2026
казахстан
астана
"Катается за деньги": Роднина высказалась о дорогих подарках экс-россиянке

Роднина прокомментировала дорогие подарки Самоделкиной от Казахстана

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя вручение квартиры бывшей российской фигуристке Софье Самоделкиной по возвращении с Олимпийских игр, отметила, что все спортсмены выступают за деньги.
Ранее Самоделкину по возвращении в Казахстан после зимних Олимпийских игр торжественно встретили в аэропорту Астаны, где вручили ключи от квартиры. На Играх фигуристка заняла десятое место.
"Я знаю, как кататься, как смотреть на фигурное катание, а насчет подарков - дареному коню в зубы не смотрят. Спортсмены сегодня все профессионалы и выступают за деньги, но рассчитывать на подарки - это другой вопрос", - сказала Роднина РИА Новости.
24 февраля, 19:01
 
Фигурное катаниеСпортКазахстанАстанаИрина РоднинаСофья СамоделкинаГосдума РФЗимние Олимпийские игры 2026
 
