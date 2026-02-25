https://ria.ru/20260225/rodnina-2076711975.html
"Катается за деньги": Роднина высказалась о дорогих подарках экс-россиянке
"Катается за деньги": Роднина высказалась о дорогих подарках экс-россиянке - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
"Катается за деньги": Роднина высказалась о дорогих подарках экс-россиянке
Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя вручение квартиры бывшей российской фигуристке Софье Самоделкиной по возвращении с... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T17:59:00+03:00
2026-02-25T17:59:00+03:00
2026-02-25T19:49:00+03:00
фигурное катание
спорт
казахстан
астана
ирина роднина
софья самоделкина
госдума рф
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075082928_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_318a65a84c5826a968c97d67dc9e6625.jpg
https://ria.ru/20260224/trusova-2076491985.html
казахстан
астана
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075082928_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_303ebb6a774ee107757c3f578b914825.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, казахстан, астана, ирина роднина, софья самоделкина, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Казахстан, Астана, Ирина Роднина, Софья Самоделкина, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026
"Катается за деньги": Роднина высказалась о дорогих подарках экс-россиянке
Роднина прокомментировала дорогие подарки Самоделкиной от Казахстана