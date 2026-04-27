Рейтинг@Mail.ru
Тарасова рассказала о самочувствии после выписки из больницы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание
 
13:34 27.04.2026 (обновлено: 13:35 27.04.2026)
Тарасова рассказала о самочувствии после выписки из больницы

Татьяна Тарасова рассказала, что после выписки из больницы чувствует себя лучше

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТатьяна Тарасова
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Татьяна Тарасова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Татьяна Тарасова сообщила, что после выписки из больницы чувствует себя лучше.
  • Ранее 79-летняя Тарасова попала в реанимацию с сильной простудой.
  • Татьяну Тарасову выписали из больницы 20 апреля.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила РИА Новости, что после выписки из больницы чувствует себя лучше.
Ранее 79-летняя Тарасова попала в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что у тренера была сильная простуда. 20 апреля ее выписали из больницы.
"Мне уже лучше, спасибо большое", - сказала Тарасова.
Тарасова в 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников в разные годы были олимпийские чемпионы Ирина Роднина/Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Оксана Грищук/Евгений Платов, Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков. Тарасова работала с ведущими японскими фигуристами Сидзукой Аракавой, Мао Асадой, с американскими фигуристами Сашей Коэн, Джонни Вейром, Эваном Лайсачеком.
Премия Олега Янковского Творческое открытие - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Дом на Рублевке и суп для чемпионов: как живет Татьяна Тарасова
17 апреля, 18:48
 
Фигурное катаниеСССРТатьяна ТарасоваФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)СпортРоссия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    А. Бондарь
    667
    736
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Акрон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Аталанта
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Удинезе
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Леванте
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала