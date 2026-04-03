"Рано паниковать": Роднина оценила решение ISU отложить допуск юниоров

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что сейчас рано переживать из-за решения совета Международного союза конькобежцев (ISU) отложить рассмотрение вопроса допуска российских и белорусских фигуристов-юниоров к международным соревнованиям.
Ранее несколько источников РИА Новости сообщили, что на прошедшем 29 марта заседании совета ISU было решено отложить вопрос о допуске российских и белорусских фигуристов-юниоров к международным соревнованиям. В июне 2026 года на Тенерифе пройдут два заседания совета ISU и конгресс организации.
«
"Нужно успокоиться, нет никакого безобразия, нам надо просто спокойно дождаться июня, когда будет конгресс. Вот там уже можно поднимать хай, подавать в суды и так далее – в зависимости от принятого решения. Оснований отлучить, а особенно юниоров, по большому счету нет. Ни допинга, ни судейских вопросов. (Министр спорта РФ Михаил) Дегтярев молодец и делает все, что обещал: подаем много дел в CAS и выигрываем. Но пока у нас еще, за редким исключением, большинство федераций исключены из международной деятельности", - сказала Роднина.
На Олимпиаде-2026 в Милане российский фигурист Петр Гуменник столкнулся с проблемой из-за музыки в короткой программе. По приезде в Милан Гуменнику пришлось менять музыкальное сопровождение к короткой программе из-за проблем с авторскими правами композиции из фильма "Парфюмер".
«
"Наша федерация отлучена от международной деятельности. Скорее всего, из-за этого и проблема с Гуменником была. Когда у многих спортсменов была проблема с музыкой, которая по определенным правилам не подходила. Все успели все переделать, а из-за того, что нашей федерации нет в международном поле, мы это узнали буквально, когда музыка уже сдавалась", - рассказала трехкратная олимпийская чемпионка.