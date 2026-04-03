"Рано паниковать": Роднина оценила решение ISU отложить допуск юниоров - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
09:58 03.04.2026 (обновлено: 10:48 03.04.2026)
"Рано паниковать": Роднина оценила решение ISU отложить допуск юниоров
"Рано паниковать": Роднина оценила решение ISU отложить допуск юниоров - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
"Рано паниковать": Роднина оценила решение ISU отложить допуск юниоров
Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что сейчас рано переживать из-за решения совета Международного союза... РИА Новости Спорт, 03.04.2026
фигурное катание
спорт
ирина роднина
международный союз конькобежцев (isu)
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981538850_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_baa7f99686e87df7a3014eb71fb643a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ирина роднина, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Ирина Роднина, Международный союз конькобежцев (ISU)
"Рано паниковать": Роднина оценила решение ISU отложить допуск юниоров

Роднина: рано поднимать панику из-за того, что ISU отложил допуск россиян

Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что сейчас рано переживать из-за решения совета Международного союза конькобежцев (ISU) отложить рассмотрение вопроса допуска российских и белорусских фигуристов-юниоров к международным соревнованиям.
Ранее несколько источников РИА Новости сообщили, что на прошедшем 29 марта заседании совета ISU было решено отложить вопрос о допуске российских и белорусских фигуристов-юниоров к международным соревнованиям. В июне 2026 года на Тенерифе пройдут два заседания совета ISU и конгресс организации.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
"Будьте прокляты": почему российские фигуристы опять остались взаперти
2 апреля, 15:00
"Нужно успокоиться, нет никакого безобразия, нам надо просто спокойно дождаться июня, когда будет конгресс. Вот там уже можно поднимать хай, подавать в суды и так далее – в зависимости от принятого решения. Оснований отлучить, а особенно юниоров, по большому счету нет. Ни допинга, ни судейских вопросов. (Министр спорта РФ Михаил) Дегтярев молодец и делает все, что обещал: подаем много дел в CAS и выигрываем. Но пока у нас еще, за редким исключением, большинство федераций исключены из международной деятельности", - сказала Роднина.
На Олимпиаде-2026 в Милане российский фигурист Петр Гуменник столкнулся с проблемой из-за музыки в короткой программе. По приезде в Милан Гуменнику пришлось менять музыкальное сопровождение к короткой программе из-за проблем с авторскими правами композиции из фильма "Парфюмер".
"Наша федерация отлучена от международной деятельности. Скорее всего, из-за этого и проблема с Гуменником была. Когда у многих спортсменов была проблема с музыкой, которая по определенным правилам не подходила. Все успели все переделать, а из-за того, что нашей федерации нет в международном поле, мы это узнали буквально, когда музыка уже сдавалась", - рассказала трехкратная олимпийская чемпионка.
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
МОК выступил за допуск российских фигуристов к турнирам, сообщил источник
2 апреля, 14:26
 
