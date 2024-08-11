https://ria.ru/20240811/vasilev-1965135152.html

Биография Владимира Васильева

Биография Владимира Васильева - РИА Новости, 11.08.2024

Биография Владимира Васильева

Российский государственный и политический деятель, руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Абдуалиевич Васильев родился 11... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T01:52

2024-08-11T01:52

2024-08-11T01:52

справки

клин

владимир васильев

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Российский государственный и политический деятель, руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Абдуалиевич Васильев родился 11 августа 1949 года в городе Клин Московской области.В 1967-1968 годах проходил срочную службу в Советской Армии.В 1972 году окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 1978 году – Всесоюзный юридический заочный институт (ныне Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина), в 1991 году – Академию МВД СССР (ныне Академия управления МВД РФ). Кандидат юридических наук.С 1972 года Владимир Васильев работал в управлении по борьбе с хищениями социалистической собственности (БХСС) Бауманского РУВД Москвы: следователем, инспектором, старшим инспектором, заместителем начальника отдела, начальником отдела.В 1983-1987 годах он был начальником отдела, заместителем начальника УБХСС ГУВД города Москвы.С 1991 по 1992 год работал главным инспектором инспекции Службы организации управления МВД РСФСР, с 1992 по 1993 год – главным инспектором Главной инспекции Штаба МВД России.С 1993 по 1995 год был заместителем начальника Штаба МВД России – начальником оперативного управления.В 1995-1997 годах – первый заместитель начальника ГУВД города Москвы – начальник Штаба.В 1997 году Васильев занял пост первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ. В том же году назначен первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации – начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью.С 1998 по 1999 год он был первым заместителем министра внутренних дел РФ.В 1999-2001 годах работал заместителем секретаря Совета Безопасности РФ.В 2001-2003 годах занимал пост статс-секретаря – заместителя министра внутренних дел РФ.С 2003 года Васильев избирался депутатом Государственной Думы IV, V, VI и VII созывов. Был председателем комитета Госдумы по безопасности, затем членом комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.3 октября 2017 года Васильев был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана.9 сентября 2018 года Владимир Васильев был избран главой республики Дагестан тайным голосованием депутатами народного собрания Дагестана. За его кандидатуру проголосовали 77 из 86 присутствующих депутатов.5 октября 2020 года президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана и назначил его своим советником. По итогам парламентских выборов, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, Владимир Васильев был избран депутатам Госдумы VIII созыва от Тверской области по Заволжскому одномандатному избирательному округу.7 октября депутаты от "Единой России" единогласно избрали Владимира Васильева на должность руководителя фракции в Госдуме.1 октября президента России Владимир Путин освободил Владимира Васильева от должности советника президента в связи с избранием депутатом Госдумы.Член генерального совета партии "Единая Россия".Член президиума Регионального политического совета Тверского регионального отделения партии "Единая Россия".Владимир Васильев имеет звание генерал-полковника милиции.Заслуженный юрист РФ (2006). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степени, орденом Мужества, орденом Почета, медалями.Женат, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

клин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, клин, владимир васильев