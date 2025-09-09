Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предложила поддержать проект о запрете мигрантам привозить семьи - РИА Новости, 09.09.2025
01:23 09.09.2025
ЛДПР предложила поддержать проект о запрете мигрантам привозить семьи
ЛДПР предложила поддержать проект о запрете мигрантам привозить семьи - РИА Новости, 09.09.2025
ЛДПР предложила поддержать проект о запрете мигрантам привозить семьи
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направил обращения всем лидерам думских фракций с предложением поддержать партийный законопроект о запрете... РИА Новости, 09.09.2025
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир васильев
геннадий зюганов
лдпр
госдума рф
единая россия
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направил обращения всем лидерам думских фракций с предложением поддержать партийный законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию. Обращения были направлены главе фракции "Единая Россия" Владимиру Васильеву, главе фракции КПРФ Геннадию Зюганову, руководителю фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергею Миронову и лидеру фракции "Новые люди" Алексею Нечаеву. "Направил обращение к лидерам фракций всех парламентских партий в Госдуме, чтобы поддержали наш законопроект о запрете мигрантам ввозить в Россию свои семьи. Наша инициатива уже получила широкую общественную поддержку - почти 500 тысяч наших граждан проголосовали за нее на нашем сайте. Кроме того, предложение ЛДПР находит одобрение и среди высшего руководства многих регионов", - сказал Слуцкий. Парламентарий отметил, что, по данным Следственного комитета РФ, преступная деятельность среди мигрантов на территории России в первом квартале 2025 года выросла на 15%. "Никто не хочет, чтобы мигранты с их многочисленными семьями жили за счет коренного населения, пользуясь всеми возможностями нашей социальной сферы и одновременно презирая российские законы и устои. Подсчитано, что с 2018 года из бюджетных средств субъектов РФ только на медицинское обслуживание мигрантов было потрачено более 66,3 миллиарда рублей", - подчеркнул он. Лидер ЛДПР добавил, что проблема особенно остро стоит в регионах РФ с высокой плотностью иностранных диаспор, где возникают замкнутые анклавы и резко обостряются вопросы правопорядка. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе со Слуцким 19 августа 2024 года внесла в Думу законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ. Правительство РФ рекомендовало авторам инициативы доработать законопроект.
россия
общество, россия, леонид слуцкий (политик), владимир васильев, геннадий зюганов, лдпр, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Васильев, Геннадий Зюганов, ЛДПР, Госдума РФ, Единая Россия
ЛДПР предложила поддержать проект о запрете мигрантам привозить семьи

Слуцкий предложил поддержать проект о запрете мигрантам привозить семьи в Россию

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направил обращения всем лидерам думских фракций с предложением поддержать партийный законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию.
Обращения были направлены главе фракции "Единая Россия" Владимиру Васильеву, главе фракции КПРФ Геннадию Зюганову, руководителю фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергею Миронову и лидеру фракции "Новые люди" Алексею Нечаеву.
"Направил обращение к лидерам фракций всех парламентских партий в Госдуме, чтобы поддержали наш законопроект о запрете мигрантам ввозить в Россию свои семьи. Наша инициатива уже получила широкую общественную поддержку - почти 500 тысяч наших граждан проголосовали за нее на нашем сайте. Кроме того, предложение ЛДПР находит одобрение и среди высшего руководства многих регионов", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что, по данным Следственного комитета РФ, преступная деятельность среди мигрантов на территории России в первом квартале 2025 года выросла на 15%.
"Никто не хочет, чтобы мигранты с их многочисленными семьями жили за счет коренного населения, пользуясь всеми возможностями нашей социальной сферы и одновременно презирая российские законы и устои. Подсчитано, что с 2018 года из бюджетных средств субъектов РФ только на медицинское обслуживание мигрантов было потрачено более 66,3 миллиарда рублей", - подчеркнул он.
Лидер ЛДПР добавил, что проблема особенно остро стоит в регионах РФ с высокой плотностью иностранных диаспор, где возникают замкнутые анклавы и резко обостряются вопросы правопорядка.
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе со Слуцким 19 августа 2024 года внесла в Думу законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ. Правительство РФ рекомендовало авторам инициативы доработать законопроект.
