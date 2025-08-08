Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему Запад и Киев хотят сорвать встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/vstrecha-2034098769.html
Эксперт объяснил, почему Запад и Киев хотят сорвать встречу Путина и Трампа
Эксперт объяснил, почему Запад и Киев хотят сорвать встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 08.08.2025
Эксперт объяснил, почему Запад и Киев хотят сорвать встречу Путина и Трампа
Различные силы на Западе и Киев заинтересованы в срыве встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, этим объясняются вбросы о якобы... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T11:14:00+03:00
2025-08-08T11:14:00+03:00
в мире
сша
россия
киев
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_0:9:2874:1626_1920x0_80_0_0_aa3236d1824a3ed8eaac39607a15f585.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Различные силы на Западе и Киев заинтересованы в срыве встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, этим объясняются вбросы о якобы необходимости встречи Путина с Владимиром Зеленским, поделился с РИА Новости мнением главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. В четверг газета New York Post со ссылкой на неназванный источник в Белом доме сообщила, что возможность встречи Трампа и Путина якобы увязана с перспективой проведения встречи с Зеленским. Однако позднее президент США заявил, что контакты Москвы и Киева не являются условием его встречи с российским коллегой. "Сейчас как Киев, так и его западноевропейские союзники США, предпринимают все усилия, чтобы либо сорвать эту встречу, либо выхолостить ее содержание. Потому что сообщение об этой встрече явилось, насколько я понимаю, полной неожиданностью и для Киева, и западноевропейских союзников США. Они не ожидали, что именно таков будет итог переговоров (спецпосланника президента США Стива) Уиткоффа", - заявил Васильев РИА Новости. По его оценке, Запад и Киев опасаются возможных договоренностей Москвы и Вашингтона, выходом США из активного участия в украинском кризисе, и в целом недовольны тем, что основные решения принимаются без них. "Главным итогом этой встречи может стать то, что украинский конфликт окончательно перейдет в режим двухсторонних российско-американских отношений. Россия и Америка будут договариваться, а Киев должен взять под козырек", - отметил американист. В то же время встреча очень нужна самому Трампу, считает эксперт. "Она ему нужна, чтобы показать, продемонстрировать, что он сегодня главный миротворец, решает по всему миру различные конфликты. Кроме того, не секрет, что продвигается его номинация на Нобелевскую премию (мира)", - отметил эксперт. Кроме того, Трампу очень нужно отвлечь внимание от скандала вокруг так называемых файлов финансиста Джеффри Эпштейна. "И демократы, и все антитрамповские силы к концу месяца пытаются получить эти файлы, и эта тема, видимо, будет основной в новом политическом, внутриполитическом сезоне в США", - прогнозирует Васильев. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе со стороны сторонников, после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
https://ria.ru/20250808/klyuge-2034095495.html
https://ria.ru/20250808/zelenskiy-2034055677.html
https://ria.ru/20250808/vstrecha-2034055183.html
сша
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_854bf624cc9a23190a0cc675b22a4237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, киев, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа — 2025
В мире, США, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа — 2025
Эксперт объяснил, почему Запад и Киев хотят сорвать встречу Путина и Трампа

Васильев заявил о намерениях Запада и Киева сорвать встречу Путина и Трампа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Различные силы на Западе и Киев заинтересованы в срыве встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, этим объясняются вбросы о якобы необходимости встречи Путина с Владимиром Зеленским, поделился с РИА Новости мнением главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
В четверг газета New York Post со ссылкой на неназванный источник в Белом доме сообщила, что возможность встречи Трампа и Путина якобы увязана с перспективой проведения встречи с Зеленским. Однако позднее президент США заявил, что контакты Москвы и Киева не являются условием его встречи с российским коллегой.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"Опасная ситуация". В Европе забили тревогу из-за решения Путина и Трампа
10:56
"Сейчас как Киев, так и его западноевропейские союзники США, предпринимают все усилия, чтобы либо сорвать эту встречу, либо выхолостить ее содержание. Потому что сообщение об этой встрече явилось, насколько я понимаю, полной неожиданностью и для Киева, и западноевропейских союзников США. Они не ожидали, что именно таков будет итог переговоров (спецпосланника президента США Стива) Уиткоффа", - заявил Васильев РИА Новости.
По его оценке, Запад и Киев опасаются возможных договоренностей Москвы и Вашингтона, выходом США из активного участия в украинском кризисе, и в целом недовольны тем, что основные решения принимаются без них.
"Главным итогом этой встречи может стать то, что украинский конфликт окончательно перейдет в режим двухсторонних российско-американских отношений. Россия и Америка будут договариваться, а Киев должен взять под козырек", - отметил американист.
В то же время встреча очень нужна самому Трампу, считает эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Киеве Зеленскому предрекли жуткую участь после встречи Трампа и Путина
03:59
"Она ему нужна, чтобы показать, продемонстрировать, что он сегодня главный миротворец, решает по всему миру различные конфликты. Кроме того, не секрет, что продвигается его номинация на Нобелевскую премию (мира)", - отметил эксперт.
Кроме того, Трампу очень нужно отвлечь внимание от скандала вокруг так называемых файлов финансиста Джеффри Эпштейна.
"И демократы, и все антитрамповские силы к концу месяца пытаются получить эти файлы, и эта тема, видимо, будет основной в новом политическом, внутриполитическом сезоне в США", - прогнозирует Васильев.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе со стороны сторонников, после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"Убрать Украину": в США рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа
03:56
 
В миреСШАРоссияКиевДональд ТрампВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала