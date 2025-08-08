https://ria.ru/20250808/vstrecha-2034098769.html

Эксперт объяснил, почему Запад и Киев хотят сорвать встречу Путина и Трампа

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Различные силы на Западе и Киев заинтересованы в срыве встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, этим объясняются вбросы о якобы необходимости встречи Путина с Владимиром Зеленским, поделился с РИА Новости мнением главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. В четверг газета New York Post со ссылкой на неназванный источник в Белом доме сообщила, что возможность встречи Трампа и Путина якобы увязана с перспективой проведения встречи с Зеленским. Однако позднее президент США заявил, что контакты Москвы и Киева не являются условием его встречи с российским коллегой. "Сейчас как Киев, так и его западноевропейские союзники США, предпринимают все усилия, чтобы либо сорвать эту встречу, либо выхолостить ее содержание. Потому что сообщение об этой встрече явилось, насколько я понимаю, полной неожиданностью и для Киева, и западноевропейских союзников США. Они не ожидали, что именно таков будет итог переговоров (спецпосланника президента США Стива) Уиткоффа", - заявил Васильев РИА Новости. По его оценке, Запад и Киев опасаются возможных договоренностей Москвы и Вашингтона, выходом США из активного участия в украинском кризисе, и в целом недовольны тем, что основные решения принимаются без них. "Главным итогом этой встречи может стать то, что украинский конфликт окончательно перейдет в режим двухсторонних российско-американских отношений. Россия и Америка будут договариваться, а Киев должен взять под козырек", - отметил американист. В то же время встреча очень нужна самому Трампу, считает эксперт. "Она ему нужна, чтобы показать, продемонстрировать, что он сегодня главный миротворец, решает по всему миру различные конфликты. Кроме того, не секрет, что продвигается его номинация на Нобелевскую премию (мира)", - отметил эксперт. Кроме того, Трампу очень нужно отвлечь внимание от скандала вокруг так называемых файлов финансиста Джеффри Эпштейна. "И демократы, и все антитрамповские силы к концу месяца пытаются получить эти файлы, и эта тема, видимо, будет основной в новом политическом, внутриполитическом сезоне в США", - прогнозирует Васильев. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе со стороны сторонников, после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.

