В Пензенской области ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА

САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Режим ЧС местного уровня ввели в поселке Тамала Пензенской области после падения обломков БПЛА, место происшествия оцеплено, пострадавших нет, сообщил глава Тамалинского района Владимир Васильев.
Ночью в четверг о падении обломков беспилотника на нежилое здание в Тамале сообщил губернатор Олег Мельниченко. Он уточнил, что никто не пострадал, разрушений нет, жителям поврежденных квартир, где были выбиты окна, оперативно окажут поддержку.
"Сегодня около часа ночи в нашем поселке произошел инцидент, связанный с падением обломков беспилотного летательного аппарата. Осколки повредили крышу нежилого здания. Взрывной волной выбило стекла в расположенном рядом многоквартирном доме. На месте происшествия выставлено оцепление. Все экстренные службы оперативно прибыли на место инцидента. По предварительным данным, пострадавших нет. Жителям квартир, чьи окна пострадали, будет оказана необходимая помощь. На территории поселка введен режим "Чрезвычайная ситуация местного уровня", - написал Васильев на своей странице в соцсети ВК.
Глава района попросил жителей сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию, а также ни в коем случае не публиковать фотографии и видеозаписи инцидента и его последствий.
"Не поднимайте с земли незнакомые предметы и осколки", - добавил глава Тамалинского района.
22 июня 2022, 17:18