Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/dron-2057910857.html
В Пензенской области ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА
В Пензенской области ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 27.11.2025
В Пензенской области ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА
Режим ЧС местного уровня ввели в поселке Тамала Пензенской области после падения обломков БПЛА, место происшествия оцеплено, пострадавших нет, сообщил глава... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T09:16:00+03:00
2025-11-27T09:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тамалинский район
пензенская область
владимир васильев
олег мельниченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тамалинский район
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тамалинский район, пензенская область, владимир васильев, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тамалинский район, Пензенская область, Владимир Васильев, Олег Мельниченко
В Пензенской области ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА

В Пензенской области ввели режим ЧС местного уровня после падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Режим ЧС местного уровня ввели в поселке Тамала Пензенской области после падения обломков БПЛА, место происшествия оцеплено, пострадавших нет, сообщил глава Тамалинского района Владимир Васильев.
Ночью в четверг о падении обломков беспилотника на нежилое здание в Тамале сообщил губернатор Олег Мельниченко. Он уточнил, что никто не пострадал, разрушений нет, жителям поврежденных квартир, где были выбиты окна, оперативно окажут поддержку.
"Сегодня около часа ночи в нашем поселке произошел инцидент, связанный с падением обломков беспилотного летательного аппарата. Осколки повредили крышу нежилого здания. Взрывной волной выбило стекла в расположенном рядом многоквартирном доме. На месте происшествия выставлено оцепление. Все экстренные службы оперативно прибыли на место инцидента. По предварительным данным, пострадавших нет. Жителям квартир, чьи окна пострадали, будет оказана необходимая помощь. На территории поселка введен режим "Чрезвычайная ситуация местного уровня", - написал Васильев на своей странице в соцсети ВК.
Глава района попросил жителей сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию, а также ни в коем случае не публиковать фотографии и видеозаписи инцидента и его последствий.
"Не поднимайте с земли незнакомые предметы и осколки", - добавил глава Тамалинского района.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТамалинский районПензенская областьВладимир ВасильевОлег Мельниченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала