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Трамп хочет прекратить поставки оружия Украине, считает эксперт - РИА Новости, 08.07.2025
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11:47 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/ekspert-2027856175.html
Трамп хочет прекратить поставки оружия Украине, считает эксперт
Трамп хочет прекратить поставки оружия Украине, считает эксперт - РИА Новости, 08.07.2025
Трамп хочет прекратить поставки оружия Украине, считает эксперт
Несмотря на сообщения о возобновлении поставок американского оружия Украине, президент США Дональд Трамп нацелен на то, чтобы "выйти с Украины" и прекратить... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:47:00+03:00
2025-07-08T11:47:00+03:00
украина
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киев
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владимир васильев
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politico
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Несмотря на сообщения о возобновлении поставок американского оружия Украине, президент США Дональд Трамп нацелен на то, чтобы "выйти с Украины" и прекратить поставки оружия Киеву, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Издание Politico 1 июля Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". По данным Wall Street Journal, Совет по нацбезопасности США обсудит новые поставки оружия Киеву во вторник. "Эта проблема, которая постоянно висит над Трампом, что он человек, которого Россия может использовать в своих интересах, сыграла свою роль. Поэтому то, что потом произошло – это была такая защитная политическая реакция, смысл которой в том, что американцы имеют свою собственную политику, и они ни в коей степени не действуют в интересах Москвы. Трамп был вынужден сказать в этом разговоре (с Владимиром Зеленским - ред.), что мы (США - ред.) продолжим поставлять (вооружение - ред.)", - считает Васильев. В то же время вопрос о том, сколько и какое американское оружие будет получать Украина, остается открытым. "(В Белом доме - ред.) есть понимание, что вся эта помощь должна в той или иной форме в обозримом будущем сойти на нет. В середине лета кончаются все те пакеты (поставок оружия - ред.), которые были еще при (экс-президенте США Джо - ред.) Байдене составлены. Новых пакетов администрация не запланировала. В целом у Трампа есть понимание, что "с Украиной пора заканчивать", и из украинского кейса Штатам надо выходить. В том числе потому, что США нужно бросить ресурсы на другие направления, на Ближний и Средний Восток и для возможного противостояния с Китаем, который Трамп считает главной проблемой. В любом случае очевидно, что дальнейшее наращивание военных поставок или возвращение к модели Байдена просто исключено", - сказал Васильев. По его прогнозу, Вашингтон будет действовать на этом направлении по принципу "go and stop", когда резкие движения сменяются остановками. "Помощь, которая будет оказываться (США Украине - ред.) дальше, будет носить символический характер", - считает эксперт. В то же время Трамп, по словам Васильева, заинтересован в том, чтобы не допустить полного обвала украинского фронта, потому что тогда он столкнется с острой критикой в свой адрес. "Американская политика по Украине сейчас поставлена на паузу. Такая, я бы сказал, тактико-стратегическая пауза, смысл которой состоит в том, что надо посмотреть и определиться", - объяснил эксперт.
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027836444.html
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украина, сша, киев, дональд трамп, владимир васильев, владимир зеленский, politico, министерство обороны сша, российская академия наук, в мире
Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Васильев, Владимир Зеленский, Politico, Министерство обороны США, Российская академия наук, В мире
Трамп хочет прекратить поставки оружия Украине, считает эксперт

Васильев: Трамп не будет помогать Киеву в тех же объемах, что и Байден

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Несмотря на сообщения о возобновлении поставок американского оружия Украине, президент США Дональд Трамп нацелен на то, чтобы "выйти с Украины" и прекратить поставки оружия Киеву, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Издание Politico 1 июля Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". По данным Wall Street Journal, Совет по нацбезопасности США обсудит новые поставки оружия Киеву во вторник.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
На Западе забили тревогу из-за действий России на фоне решения Трампа
Вчера, 10:15
"Эта проблема, которая постоянно висит над Трампом, что он человек, которого Россия может использовать в своих интересах, сыграла свою роль. Поэтому то, что потом произошло – это была такая защитная политическая реакция, смысл которой в том, что американцы имеют свою собственную политику, и они ни в коей степени не действуют в интересах Москвы. Трамп был вынужден сказать в этом разговоре (с Владимиром Зеленским - ред.), что мы (США - ред.) продолжим поставлять (вооружение - ред.)", - считает Васильев.
В то же время вопрос о том, сколько и какое американское оружие будет получать Украина, остается открытым.
"(В Белом доме - ред.) есть понимание, что вся эта помощь должна в той или иной форме в обозримом будущем сойти на нет. В середине лета кончаются все те пакеты (поставок оружия - ред.), которые были еще при (экс-президенте США Джо - ред.) Байдене составлены. Новых пакетов администрация не запланировала. В целом у Трампа есть понимание, что "с Украиной пора заканчивать", и из украинского кейса Штатам надо выходить. В том числе потому, что США нужно бросить ресурсы на другие направления, на Ближний и Средний Восток и для возможного противостояния с Китаем, который Трамп считает главной проблемой. В любом случае очевидно, что дальнейшее наращивание военных поставок или возвращение к модели Байдена просто исключено", - сказал Васильев.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Медведев: Трамп катается на политических качелях в ситуации с Украиной
Вчера, 10:39
По его прогнозу, Вашингтон будет действовать на этом направлении по принципу "go and stop", когда резкие движения сменяются остановками.
"Помощь, которая будет оказываться (США Украине - ред.) дальше, будет носить символический характер", - считает эксперт.
В то же время Трамп, по словам Васильева, заинтересован в том, чтобы не допустить полного обвала украинского фронта, потому что тогда он столкнется с острой критикой в свой адрес.
"Американская политика по Украине сейчас поставлена на паузу. Такая, я бы сказал, тактико-стратегическая пауза, смысл которой состоит в том, что надо посмотреть и определиться", - объяснил эксперт.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
СМИ рассказали о крупном просчете Трампа в отношении России
Вчера, 09:57
 
УкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ВасильевВладимир ЗеленскийPoliticoМинистерство обороны СШАРоссийская академия наукВ мире
 
 
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