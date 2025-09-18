Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Госдуму опорой правительства - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/putin-2042804186.html
Путин назвал Госдуму опорой правительства
Путин назвал Госдуму опорой правительства - РИА Новости, 18.09.2025
Путин назвал Госдуму опорой правительства
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме назвал ГД опорой правительства РФ и поблагодарил депутатов. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T18:00:00+03:00
2025-09-18T18:00:00+03:00
политика
россия
владимир путин
владимир васильев
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме назвал ГД опорой правительства РФ и поблагодарил депутатов. "Спасибо хочу сказать вам и всем депутатам партии "Единая Россия". Вообще всем. И депутатам, которые работают в рамках Государственной думы. Действительно, это опора правительства, опора действующей власти. Это, очевидно, фундамент, опираясь на который, правительство принимает ключевые решения", - сказал Путин, заслушав доклад руководителя фракции ЕР в Госдуме Владимира Васильева.
https://ria.ru/20250918/putin-2042751661.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, владимир васильев, госдума рф, единая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Владимир Васильев, Госдума РФ, Единая Россия
Путин назвал Госдуму опорой правительства

Путин назвал Госдуму опорой правительства и поблагодарил депутатов

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме назвал ГД опорой правительства РФ и поблагодарил депутатов.
"Спасибо хочу сказать вам и всем депутатам партии "Единая Россия". Вообще всем. И депутатам, которые работают в рамках Государственной думы. Действительно, это опора правительства, опора действующей власти. Это, очевидно, фундамент, опираясь на который, правительство принимает ключевые решения", - сказал Путин, заслушав доклад руководителя фракции ЕР в Госдуме Владимира Васильева.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Путин призвал сверить часы в начале осенней сессии Госдумы
Вчера, 16:33
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВладимир ВасильевГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала