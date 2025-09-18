https://ria.ru/20250918/putin-2042804186.html

Путин назвал Госдуму опорой правительства

Путин назвал Госдуму опорой правительства - РИА Новости, 18.09.2025

Путин назвал Госдуму опорой правительства

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме назвал ГД опорой правительства РФ и поблагодарил депутатов. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T18:00:00+03:00

2025-09-18T18:00:00+03:00

2025-09-18T18:00:00+03:00

политика

россия

владимир путин

владимир васильев

госдума рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме назвал ГД опорой правительства РФ и поблагодарил депутатов. "Спасибо хочу сказать вам и всем депутатам партии "Единая Россия". Вообще всем. И депутатам, которые работают в рамках Государственной думы. Действительно, это опора правительства, опора действующей власти. Это, очевидно, фундамент, опираясь на который, правительство принимает ключевые решения", - сказал Путин, заслушав доклад руководителя фракции ЕР в Госдуме Владимира Васильева.

https://ria.ru/20250918/putin-2042751661.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин, владимир васильев, госдума рф, единая россия