Путин назвал Госдуму опорой правительства

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме назвал ГД опорой правительства РФ и поблагодарил депутатов. "Спасибо хочу сказать вам и всем депутатам партии "Единая Россия". Вообще всем. И депутатам, которые работают в рамках Государственной думы. Действительно, это опора правительства, опора действующей власти. Это, очевидно, фундамент, опираясь на который, правительство принимает ключевые решения", - сказал Путин, заслушав доклад руководителя фракции ЕР в Госдуме Владимира Васильева.
