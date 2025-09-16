Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с лидерами парламентских фракций - РИА Новости, 16.09.2025
13:36 16.09.2025 (обновлено: 15:31 16.09.2025)
Путин встретится с лидерами парламентских фракций
Президент Владимир Путин в четверг пообщается с лидерами парламентских фракций, сообщил глава "Единой России" Владимир Васильев.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин в четверг пообщается с лидерами парламентских фракций, сообщил глава "Единой России" Владимир Васильев."Мы встречались буквально на днях с руководителями фракций. Геннадий Андреевич (Зюганов. — Прим. ред.) первым предложил попроситься на встречу к президенту. Я хочу сказать спасибо вам, Вячеслав Викторович (Володин. — Прим. ред.), что вопрос решен, и эта встреча будет в четверг", — сказал он на пленарном заседании Госдумы.В понедельник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин провел встречу с Путиным, президент пожелал депутатам эффективной работы в осеннюю сессию, которая продлится до конца декабря.Одним из ключевых приоритетов останется поддержка участников СВО: на рассмотрении находятся 27 законопроектов на эту тему. Законодатели также обсудят с правительством продовольственную безопасность, повышение производительности труда и продолжат законодательную работу по защите россиян от мошенников.Также в среду Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства, темой обсуждения станет план развития инфраструктуры до 2036 года.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент на этой неделе совершит несколько региональных поездок, их география будет обширная.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин в четверг пообщается с лидерами парламентских фракций, сообщил глава "Единой России" Владимир Васильев.
"Мы встречались буквально на днях с руководителями фракций. Геннадий Андреевич (Зюганов. — Прим. ред.) первым предложил попроситься на встречу к президенту. Я хочу сказать спасибо вам, Вячеслав Викторович (Володин. — Прим. ред.), что вопрос решен, и эта встреча будет в четверг", — сказал он на пленарном заседании Госдумы.
В понедельник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин провел встречу с Путиным, президент пожелал депутатам эффективной работы в осеннюю сессию, которая продлится до конца декабря.
Одним из ключевых приоритетов останется поддержка участников СВО: на рассмотрении находятся 27 законопроектов на эту тему. Законодатели также обсудят с правительством продовольственную безопасность, повышение производительности труда и продолжат законодательную работу по защите россиян от мошенников.
Также в среду Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства, темой обсуждения станет план развития инфраструктуры до 2036 года.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент на этой неделе совершит несколько региональных поездок, их география будет обширная.
