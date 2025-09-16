https://ria.ru/20250916/putin-2042213671.html

Путин встретится с лидерами парламентских фракций

Президент Владимир Путин в четверг пообщается с лидерами парламентских фракций, сообщил глава "Единой России" Владимир Васильев.

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин в четверг пообщается с лидерами парламентских фракций, сообщил глава "Единой России" Владимир Васильев."Мы встречались буквально на днях с руководителями фракций. Геннадий Андреевич (Зюганов. — Прим. ред.) первым предложил попроситься на встречу к президенту. Я хочу сказать спасибо вам, Вячеслав Викторович (Володин. — Прим. ред.), что вопрос решен, и эта встреча будет в четверг", — сказал он на пленарном заседании Госдумы.В понедельник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин провел встречу с Путиным, президент пожелал депутатам эффективной работы в осеннюю сессию, которая продлится до конца декабря.Одним из ключевых приоритетов останется поддержка участников СВО: на рассмотрении находятся 27 законопроектов на эту тему. Законодатели также обсудят с правительством продовольственную безопасность, повышение производительности труда и продолжат законодательную работу по защите россиян от мошенников.Также в среду Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства, темой обсуждения станет план развития инфраструктуры до 2036 года.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент на этой неделе совершит несколько региональных поездок, их география будет обширная.

