Путин встретится с лидерами парламентских фракций

Путин в четверг встретится с лидерами парламентских фракций
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин в четверг пообщается с лидерами парламентских фракций, сообщил глава "Единой России" Владимир Васильев.
"Мы встречались буквально на днях с руководителями фракций. Геннадий Андреевич (Зюганов. — Прим. ред.) первым предложил попроситься на встречу к президенту. Я хочу сказать спасибо вам, Вячеслав Викторович (Володин. — Прим. ред.), что вопрос решен, и эта встреча будет в четверг", — сказал он на пленарном заседании Госдумы.
В понедельник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин провел встречу с Путиным, президент пожелал депутатам эффективной работы в осеннюю сессию, которая продлится до конца декабря.
Одним из ключевых приоритетов останется поддержка участников СВО: на рассмотрении находятся 27 законопроектов на эту тему. Законодатели также обсудят с правительством продовольственную безопасность, повышение производительности труда и продолжат законодательную работу по защите россиян от мошенников.
Также в среду Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства, темой обсуждения станет план развития инфраструктуры до 2036 года.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент на этой неделе совершит несколько региональных поездок, их география будет обширная.
