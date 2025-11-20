Законопроект о крестах в описании герба подписали 412 депутатов Госдумы

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Законопроект о закреплении крестов в описании герба России подписали 412 депутатов Госдумы всех фракций, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия").