Рейтинг@Mail.ru
Законопроект о крестах в описании герба подписали 412 депутатов Госдумы - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056458931.html
Законопроект о крестах в описании герба подписали 412 депутатов Госдумы
Законопроект о крестах в описании герба подписали 412 депутатов Госдумы - РИА Новости, 20.11.2025
Законопроект о крестах в описании герба подписали 412 депутатов Госдумы
Законопроект о закреплении крестов в описании герба России подписали 412 депутатов Госдумы всех фракций, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T23:37:00+03:00
2025-11-20T23:37:00+03:00
россия
яна лантратова
вячеслав володин
анна кузнецова
госдума рф
справедливая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20251120/byudzhet-2056280851.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, яна лантратова, вячеслав володин, анна кузнецова, госдума рф, справедливая россия, общество
Россия, Яна Лантратова, Вячеслав Володин, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Справедливая Россия, Общество
Законопроект о крестах в описании герба подписали 412 депутатов Госдумы

Проект о закреплении крестов на гербе России подписали 412 депутатов ГД

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Законопроект о закреплении крестов в описании герба России подписали 412 депутатов Госдумы всех фракций, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия").
"Четыреста двенадцать депутатов разных фракций подписали законопроект. У нас разные политические взгляды, но одна страна, защита которой и является приоритетом для каждого из нас", - сказала Лантратова.
Она отметила, что Госдума всегда объединяется, когда речь идет о самом главном.
"Этим законопроектом мы устанавливаем четкие и понятные правила ради будущего, ради новых поколений. Я благодарю председателя Госдумы Вячеслава Володина, вице-спикеров Анну Кузнецову, Петра Толстого, Владимира Васильева, Ирину Яровую и всех коллег за поддержку данной инициативы", - добавила политик.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что группа депутатов с ним во главе внесла в палату законопроект, дополняющий официальное описание Государственного герба РФ и закрепляющий в нём наличие крестов над коронами и державой.
Заседание Государственной Думы РФ. 20 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Госдума утвердила федеральный бюджет на 2026-2028 годы
Вчера, 13:18
 
РоссияЯна ЛантратоваВячеслав ВолодинАнна КузнецоваГосдума РФСправедливая РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала