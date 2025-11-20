Законопроект о крестах в описании герба подписали 412 депутатов Госдумы

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Законопроект о закреплении крестов в описании герба России подписали 412 депутатов Госдумы всех фракций, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия").
"Четыреста двенадцать депутатов разных фракций подписали законопроект. У нас разные политические взгляды, но одна страна, защита которой и является приоритетом для каждого из нас", - сказала Лантратова.
Она отметила, что Госдума всегда объединяется, когда речь идет о самом главном.
"Этим законопроектом мы устанавливаем четкие и понятные правила ради будущего, ради новых поколений. Я благодарю председателя Госдумы Вячеслава Володина, вице-спикеров Анну Кузнецову, Петра Толстого, Владимира Васильева, Ирину Яровую и всех коллег за поддержку данной инициативы", - добавила политик.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что группа депутатов с ним во главе внесла в палату законопроект, дополняющий официальное описание Государственного герба РФ и закрепляющий в нём наличие крестов над коронами и державой.