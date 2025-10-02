Такого еще не было: Трамп решил кардинально изменить США

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Сенат не поддержал ни один из двух законопроектов о финансировании федеральных расходов, поэтому 1 октября в США наступил так называемый шатдаун: часть органов государственной власти прекратила работу. Чем все может обернуться — в материале РИА Новости.

Караул устал

Во вторник, 30 сентября, верхняя палата парламента рассматривала республиканский и демократический проекты финансирования, но партии провалили голосования по предложениям друг друга. В результате с 1 октября продолжить работу смогли только федеральные учреждения. Сотни тысяч госслужащих ушли в неоплачиваемый отпуск, который неизвестно когда закончится. Это и есть шатдаун — "закрытие" или "отключение".

© AP Photo / Rahmat Gul Здание Капитолия в Вашингтоне, США © AP Photo / Rahmat Gul Здание Капитолия в Вашингтоне, США

Восстановить работу государственного аппарата получится только после того, как демократы и республиканцы согласуют компромиссный план по финансированию госслужб. Несмотря на то что у республиканцев большинство в обеих палатах парламента, им не хватает голосов, чтобы решить проблему самостоятельно. При этом Трамп с самого начала правления проводит последовательную политику сокращения бюрократического аппарата и расходов федеральных властей, что не устраивает демократов.

В частности, они обвиняют главу государства в том, что американцам стало сложнее получать медицинские услуги. Кроме того, им не нравится идея уменьшить расходы на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США и Национальные институты здравоохранения (NIH).

Трамп тем временем стоит на своем. По его словам, если "ослы" (неофициальное название демпартии) не отступят, его команда начнет увольнять чиновников по партийному принципу.

"Мы уволим много людей. Это будут демократы", — заявил он.

Белый дом уже предупредил агентства о сокращении финансирования федеральных программ и проектов, которые "не имеют альтернативных источников финансирования и не соответствуют приоритетам президента". Как уточняет Axios, объемы пока неизвестны, но речь идет о "тысячах человек". По данным Washington Post, увольнения не затронут ведомства, получившие дополнительное финансирование в рамках программного "большого прекрасного билля" Трампа. Прежде всего, это министерства обороны и внутренней безопасности, а также миграционные службы.

Примечательно, что за время первого президентского срока Трампа США столкнулись с тремя шатдаунами. Самый большой продлился рекордные 35 дней и был вызван разногласиями по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. В тот раз хозяин Белого дома согласился не финансировать проект из бюджета, но выделил деньги на него из средств Пентагона.

Проблем все больше

Как отмечает The Wall Street Journal, шатдауны могут по-разному оказывать негативное влияние на экономику: от потери зарплаты сотнями тысяч федеральных служащих до задержки публикации важнейших экономических показателей. При этом большое значение имеет продолжительность.

© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп во время пресс-конференции с Киром Стармером © AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп во время пресс-конференции с Киром Стармером

В первую очередь, пострадают компании, которые непосредственно связаны с государственным сектором. Кроме того, отправленные в неоплачиваемый отпуск сотрудники начнут меньше тратить. К примеру, 35-дневный шатдаун привел к снижению реального роста ВВП на 0,4% в первом квартале 2019-го, отмечает The Wall Street Journal.

В свою очередь, Financial Times привела данные комитета конгресса по делам бюджета (CBO), согласно которым последняя заморозка деятельности госорганов США сократила объем производства в стране на 11 миллиардов долларов, из которых три миллиарда так и не удалось возместить. В СВО уверены, что попытки Трампа увольнять сотрудников, а не отправлять их в неоплачиваемый отпуск могут привести к "неопределенным" последствиям.

Решающая битва

Политолог Алексей Черняев полагает, что шатдаун продлится около месяца и закончится уступкой демократов.

"Прежде всего, республиканцы и демократы будут ориентироваться на уровень популярности их позиции у населения. При этом Трамп находится в заведомо лучшем положении, так как проводит заранее заданный курс сокращения расходов на госуправление. Хорошо известно, что у республиканцев есть списки сотрудников госорганов, которые открыто симпатизируют демократам. Таких людей увольняют в первую очередь. Соответственно, шатдаун открывает перед президентом новые возможности для чистки", — поясняет Черняев.

© AP Photo / Ross D. Franklin Панихида по Чарли Кирку в США © AP Photo / Ross D. Franklin Панихида по Чарли Кирку в США

Что касается опросов, которые показывают относительно небольшую популярность президента США, то в долгосрочной перспективе это не будет проблемой, если сейчас он избавится от конкурентов. "До промежуточных выборов в конгресс еще год. Поэтому у Трампа и его партии есть много времени для подготовки. В свою очередь, демократы уязвимы и должны решить много проблем. Они постараются убедить американцев, что шатдаун — результат некомпетентности Белого дома, но не думаю, что у них это получится", — заключил эксперт.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, напротив, считает, что шатдаун может продлиться намного дольше, чем в прошлый раз. В частности, Трамп фактически инициировал его, чтобы выполнить одну из своих целей: сократить роль государства в экономике.

© Фото : аккаунт в Х помощника Дональда Трампа Марго Мартин Дональд Трамп с сыном находятся в отдельной ложе на стадионе во время прощания с Чарли Кирком © Фото : аккаунт в Х помощника Дональда Трампа Марго Мартин Дональд Трамп с сыном находятся в отдельной ложе на стадионе во время прощания с Чарли Кирком

"Крупный бизнес, который стоит за президентом, давно добивается решительных реформ в этом направлении. Шатдаун открывает новые возможности. При этом социологические опросы не обязательно подтолкнут Трампа к компромиссу с демократами. Как правило, он считает, что негативные показатели общественного мнения — это проблемы общества. Демократы же не пойдут на уступки республиканцам, так как побоятся растерять остатки уважения своего электората", — рассказал РИА Новости эксперт.