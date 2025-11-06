Рейтинг@Mail.ru
"Плохо будет всем". Трамп пошел на обострение конфликта
08:00 06.11.2025 (обновлено: 08:02 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/ssha-2053025667.html
"Плохо будет всем". Трамп пошел на обострение конфликта
"Плохо будет всем". Трамп пошел на обострение конфликта
"Плохо будет всем". Трамп пошел на обострение конфликта
Впервые в истории мэром Нью-Йорка станет мусульманин — мигрант из Уганды с индийскими корнями и социалист. Тридцатичетырехлетний Зорхан Мамдани открыто бросил... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T08:00:00+03:00
2025-11-06T08:02:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
бруклин
дональд трамп
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
владимир васильев
центральное разведывательное управление (цру)
нью-йорк (город)
сша
бруклин
в мире, нью-йорк (город), сша, бруклин, дональд трамп, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), владимир васильев, центральное разведывательное управление (цру), российская академия наук
В мире, Нью-Йорк (город), США, Бруклин, Дональд Трамп, Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк), Владимир Васильев, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Российская академия наук
Васильев: у Мамдани стоит задача втянуть Трампа в конфликт и обрушить рейтинг

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Впервые в истории мэром Нью-Йорка станет мусульманин — мигрант из Уганды с индийскими корнями и социалист. Тридцатичетырехлетний Зорхан Мамдани открыто бросил вызов президенту США в его родном городе и победил на выборах, набрав 50,4 процента при явке 38 процентов (рекорд за 24 года). Что происходит в "Большом яблоке", которое теперь называют "красным", — в материале РИА Новости.

Каждому по потребностям

Результат кандидата от республиканцев Кертиса Слива — 7,1 процента, но большего от него и не ждали. Даже Трамп призывал поддержать не однопартийца, а самовыдвиженца и бывшего губернатора штата Эндрю Куомо.
Зохран Мамдани выступает после победы на выборах мэра Нью-Йорка
Зохран Мамдани выступает после победы на выборах мэра Нью-Йорка
© AP Photo / Yuki Iwamura
Зохран Мамдани выступает после победы на выборах мэра Нью-Йорка
"Нравится он вам или нет — у вас, на самом деле, нет выбора. Вы должны проголосовать за него", — увещевал президент. И предупредил: если выиграет "коммунист" Мамдани, Белый дом урежет финансирование Нью-Йорка до минимума.
В итоге умеренно правый Куомо получил 41,6 процента. В СМИ считают, что поддержка Трампа только ему навредила.
Один из предвыборных лозунгов Мамдани действительно коммунистический: "От каждого по способностям, каждому по потребностям". Нью-Йорк для него — город мигрантов, налоги для богатых нужно повысить, а минимальную зарплату увеличить до 30 долларов в час. Он обещает бесплатные общественный транспорт и детские сады, заморозку аренды за более чем миллион квартир. Протестует против действий Израиля в Газе. Его даже заподозрили в антисемитизме и поддержке так называемой мировой интифады.
Кандидат на пост мэра Нью-Йорка Эндрю Куомо
Кандидат на пост мэра Нью-Йорка Эндрю Куомо
© AP Photo / Seth Wenig
Кандидат на пост мэра Нью-Йорка Эндрю Куомо
Социалист победил в четырех из пяти городских округов. Лучший результат — в Бруклине. "Сегодня вечером вы вручили мне мандат на перемены: на новый тип политики, город, который мы можем себе позволить, и правительство, способное это обеспечить", — объявил он тысячам сторонников на шумной вечеринке. Официальное вступление в должность — 1 января.
Такое не прощают. США запустили роковой для НАТО процесс
2 ноября, 08:00
Такое не прощают. США запустили роковой для НАТО процесс
2 ноября, 08:00

Левый фронт

Истеблишмент Демократической партии на первых порах сторонился Мамдани, считая его слишком радикальными. В частности, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (основатель и владелец контрольного пакета акций Bloomberg News) и миллиардер-инвестор Билл Экман, как и Трамп, поддержали Куомо. Однако, видя результаты предвыборных опросов, смягчили позицию.
Обложка газеты New York Post
Обложка газеты New York Post
© Фото : New York Post
Обложка газеты New York Post
Экман, например, сказал: "Если я могу помочь Нью-Йорку, просто дайте знать чем".
С другой стороны, как пишет Daily Mail, Мамдани получил больше 40 миллионов долларов от НКО, связанных с Джорджем Соросом.
Республиканцы приготовились к ожесточенному сопротивлению. Так, спикер палаты представителей Майк Джонсон предупредил: выборы в Нью-Йорке "отразятся на всей стране", поскольку "закрепят трансформацию Демократической партии в радикальную социалистическую с большим влиянием в правительстве".
Участники массовой антиправительственной акции "Нет королям" в Нью-Йорке
Участники массовой антиправительственной акции "Нет королям" в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Участники массовой антиправительственной акции "Нет королям" в Нью-Йорке
Заведующий кафедрой Американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Борис Ширяев видит во всем этом очередное свидетельство политического кризиса в США, который только усугубляется.
"Сама по себе победа Мамдани расклад сил существенно не изменит. Однако вековые устои страны сотрясаются. Традиционалисты противостоят интернационалистам, на это накладываются миграционная проблема и ощущение, что роль США в мире слабеет. Сворачивается очень серьезный клубок противоречий, угрожающий не только американцам — всему человечеству", — отметил он в беседе с РИА Новости.
Участники массовой антиправительственной акции "Нет королям" в Нью-Йорке
Участники массовой антиправительственной акции "Нет королям" в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Участники массовой антиправительственной акции "Нет королям" в Нью-Йорке
Тем временем на губернаторских выборах в Вирджинии и Нью-Джерси уверенную победу одержали демократки Эбигейл Спанбергер (бывшая сотрудница ЦРУ) и Мики Шеррилл (ветеран ВМС и экс-прокурор). На десять лет переизбрали трех судей-демократов в Верховный суд Пенсильвании. Всего там заседают пять человек, поэтому штат сможет продолжить юридическую борьбу с политикой Белого дома.
Трамп объясняет это так: "Меня не было в бюллетене. Плюс шатдаун". К слову, нынешний паралич федерального правительства уже пробил рекорд продолжительности.
Такого еще не было: Трамп решил кардинально изменить США
2 октября, 08:00
Такого еще не было: Трамп решил кардинально изменить США
2 октября, 08:00

Радикальное крыло

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что демократы постарались превратить голосование в Нью-Йорке в референдум по Трампу.
"Мамдани оказался на острие атаки, именно он должен продемонстрировать, что у президента есть слабости, что он уязвим. Трамп принял вызов. Теперь отношения Нью-Йорка с федеральным центром, вероятно, станут стержнем внутренней американской политики. При этом нельзя исключать, что президент найдет повод для недопущения социалиста к вступлению в должность", — сообщил эксперт РИА Новости.
Дональд Трамп
Дональд Трамп
© AP Photo / Matt Rourke
Дональд Трамп
Конфликт с президентом способен превратить избранного мэра в политика общенационального масштаба, в которых так остро нуждается Демпартия США. Действующие губернаторы-демократы в основном заняты проблемами своих штатов и не могут уделять много времени федеральной повестке.
"Разворот партии влево очевиден. Даже Камалу Харрис обвиняли в том, что она была слишком правой, из-за этого и проиграла Трампу. Мамдани в подобном точно не заподозришь", — добавил Васильев.
Бывший вице-президент США Камала Харрис во время презентации мемуаров "107 дней" в Лондоне
Бывший вице-президент США Камала Харрис во время презентации мемуаров "107 дней" в Лондоне
© James Manning - PA Images
Бывший вице-президент США Камала Харрис во время презентации мемуаров "107 дней" в Лондоне
Конечно, такие люди вряд ли возглавят США, но этого от них и не требуется, уточнил политолог. Задача Мамдани — втянуть Трампа в конфликт и обрушить его рейтинг, чтобы Демократическая партия укрепилась в конгрессе и подготовилась к следующим президентским выборам.
 
