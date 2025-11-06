"Плохо будет всем". Трамп пошел на обострение конфликта

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Впервые в истории мэром Нью-Йорка станет мусульманин — мигрант из Уганды с индийскими корнями и социалист. Тридцатичетырехлетний Зорхан Мамдани открыто бросил вызов президенту США в его родном городе и победил на выборах, набрав 50,4 процента при явке 38 процентов (рекорд за 24 года). Что происходит в "Большом яблоке", которое теперь называют "красным", — в материале РИА Новости.

Каждому по потребностям

Результат кандидата от республиканцев Кертиса Слива — 7,1 процента, но большего от него и не ждали. Даже Трамп призывал поддержать не однопартийца, а самовыдвиженца и бывшего губернатора штата Эндрю Куомо.

Зохран Мамдани выступает после победы на выборах мэра Нью-Йорка

"Нравится он вам или нет — у вас, на самом деле, нет выбора. Вы должны проголосовать за него", — увещевал президент. И предупредил: если выиграет "коммунист" Мамдани, Белый дом урежет финансирование Нью-Йорка до минимума.

В итоге умеренно правый Куомо получил 41,6 процента. В СМИ считают, что поддержка Трампа только ему навредила.

Один из предвыборных лозунгов Мамдани действительно коммунистический: "От каждого по способностям, каждому по потребностям". Нью-Йорк для него — город мигрантов, налоги для богатых нужно повысить, а минимальную зарплату увеличить до 30 долларов в час. Он обещает бесплатные общественный транспорт и детские сады, заморозку аренды за более чем миллион квартир. Протестует против действий Израиля в Газе. Его даже заподозрили в антисемитизме и поддержке так называемой мировой интифады.

Кандидат на пост мэра Нью-Йорка Эндрю Куомо

Социалист победил в четырех из пяти городских округов. Лучший результат — в Бруклине. "Сегодня вечером вы вручили мне мандат на перемены: на новый тип политики, город, который мы можем себе позволить, и правительство, способное это обеспечить", — объявил он тысячам сторонников на шумной вечеринке. Официальное вступление в должность — 1 января.

Левый фронт

Истеблишмент Демократической партии на первых порах сторонился Мамдани, считая его слишком радикальными. В частности, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (основатель и владелец контрольного пакета акций Bloomberg News) и миллиардер-инвестор Билл Экман, как и Трамп, поддержали Куомо. Однако, видя результаты предвыборных опросов, смягчили позицию.

Обложка газеты New York Post

Экман, например, сказал: "Если я могу помочь Нью-Йорку, просто дайте знать чем".

С другой стороны, как пишет Daily Mail, Мамдани получил больше 40 миллионов долларов от НКО, связанных с Джорджем Соросом.

Республиканцы приготовились к ожесточенному сопротивлению. Так, спикер палаты представителей Майк Джонсон предупредил: выборы в Нью-Йорке "отразятся на всей стране", поскольку "закрепят трансформацию Демократической партии в радикальную социалистическую с большим влиянием в правительстве".

Заведующий кафедрой Американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Борис Ширяев видит во всем этом очередное свидетельство политического кризиса в США, который только усугубляется.

"Сама по себе победа Мамдани расклад сил существенно не изменит. Однако вековые устои страны сотрясаются. Традиционалисты противостоят интернационалистам, на это накладываются миграционная проблема и ощущение, что роль США в мире слабеет. Сворачивается очень серьезный клубок противоречий, угрожающий не только американцам — всему человечеству", — отметил он в беседе с РИА Новости.

Тем временем на губернаторских выборах в Вирджинии и Нью-Джерси уверенную победу одержали демократки Эбигейл Спанбергер (бывшая сотрудница ЦРУ) и Мики Шеррилл (ветеран ВМС и экс-прокурор). На десять лет переизбрали трех судей-демократов в Верховный суд Пенсильвании. Всего там заседают пять человек, поэтому штат сможет продолжить юридическую борьбу с политикой Белого дома.

Трамп объясняет это так: "Меня не было в бюллетене. Плюс шатдаун". К слову, нынешний паралич федерального правительства уже пробил рекорд продолжительности.

Радикальное крыло

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что демократы постарались превратить голосование в Нью-Йорке в референдум по Трампу.

"Мамдани оказался на острие атаки, именно он должен продемонстрировать, что у президента есть слабости, что он уязвим. Трамп принял вызов. Теперь отношения Нью-Йорка с федеральным центром, вероятно, станут стержнем внутренней американской политики. При этом нельзя исключать, что президент найдет повод для недопущения социалиста к вступлению в должность", — сообщил эксперт РИА Новости.

Дональд Трамп

Конфликт с президентом способен превратить избранного мэра в политика общенационального масштаба, в которых так остро нуждается Демпартия США. Действующие губернаторы-демократы в основном заняты проблемами своих штатов и не могут уделять много времени федеральной повестке.

"Разворот партии влево очевиден. Даже Камалу Харрис обвиняли в том, что она была слишком правой, из-за этого и проиграла Трампу. Мамдани в подобном точно не заподозришь", — добавил Васильев.

Бывший вице-президент США Камала Харрис во время презентации мемуаров "107 дней" в Лондоне