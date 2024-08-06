Биография Андрея Стенина
© РИА Новости / Василий Максимов | Перейти в медиабанкФотокорреспондент Андрей Стенин на улице Каира. Фото из архива
Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Алексеевич Стенин родился 22 декабря 1980 года в городе Печора Республики Коми.
С 2008 года внештатно снимал для российских и зарубежных агентств и СМИ, среди которых были ИТАР-ТАСС, РИА Новости, "Коммерсант", Reuters, Associated Press, France Press.
С 2009 года – фотокорреспондент РИА Новости, с 2014 года работал специальным фотокорреспондентом Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня".
Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки — Ливию, Ливан, Сирию, Турцию, Египет, Донбасс и другие регионы.
С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, находившийся в рабочей командировке на востоке Украины, перестал выходить на связь.
Акции в поддержку Стенина прошли по всему миру. Во многих странах их участники выражали обеспокоенность его судьбой. Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями о ситуации с фотокорреспондентом.
3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб в районе Донецка 6 августа. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.
5 сентября 2014 года Андрей Стенин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).
22 декабря 2014 года в Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" по адресу Зубовский бульвар, дом 4, была открыта мемориальная доска в честь Андрея Стенина.
В декабре 2014 года "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.
6 августа 2015 года, в годовщину смерти Андрея Стенина, вышел альбом его лучших работ "Зона конфликта", в который вошли 168 фотографий, сделанных Стениным в 2010-2014 годах.
В конце августа 2015 года имя Андрея Стенина было присвоено Горняцкой средней школе города Снежное в ДНР. К первому звонку было приурочено открытие мемориальной таблички на здании школы. 6 августа 2016 года в этой школе был установлен бюст Андрея Стенина.
15 декабря 2016 года бюст Андрея Стенина был установлен в средней школе №2 города Печора Республики Коми, где он учился. В сентябре 2017 года школе было присвоено имя Андрея Стенина.
22 декабря 2019 года, в день рождения фотокорреспондента, на месте его гибели в окрестностях поселка Горняк был установлен памятник Андрею Стенину. Мемориал представляет из себя три гранитных плиты, на которых высечено изображение Андрея Стенина и двух его коллег, которые также погибли на этом месте в 2014 году.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников