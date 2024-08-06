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Биография Андрея Стенина

Биография Андрея Стенина - РИА Новости, 06.08.2024

Биография Андрея Стенина

Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Алексеевич Стенин родился 22 декабря 1980 года в городе Печора Республики Коми. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T03:32

2024-08-06T03:32

2024-08-06T03:32

справки

андрей стенин

россия

москва

юнеско

миа "россия сегодня"

риа новости

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

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Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Алексеевич Стенин родился 22 декабря 1980 года в городе Печора Республики Коми.С 2008 года внештатно снимал для российских и зарубежных агентств и СМИ, среди которых были ИТАР-ТАСС, РИА Новости, "Коммерсант", Reuters, Associated Press, France Press.С 2009 года – фотокорреспондент РИА Новости, с 2014 года работал специальным фотокорреспондентом Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня".Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки — Ливию, Ливан, Сирию, Турцию, Египет, Донбасс и другие регионы.С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, находившийся в рабочей командировке на востоке Украины, перестал выходить на связь.Акции в поддержку Стенина прошли по всему миру. Во многих странах их участники выражали обеспокоенность его судьбой. Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями о ситуации с фотокорреспондентом.3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб в районе Донецка 6 августа. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.5 сентября 2014 года Андрей Стенин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014). 22 декабря 2014 года в Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" по адресу Зубовский бульвар, дом 4, была открыта мемориальная доска в честь Андрея Стенина. В декабре 2014 года "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.6 августа 2015 года, в годовщину смерти Андрея Стенина, вышел альбом его лучших работ "Зона конфликта", в который вошли 168 фотографий, сделанных Стениным в 2010-2014 годах. В конце августа 2015 года имя Андрея Стенина было присвоено Горняцкой средней школе города Снежное в ДНР. К первому звонку было приурочено открытие мемориальной таблички на здании школы. 6 августа 2016 года в этой школе был установлен бюст Андрея Стенина. 15 декабря 2016 года бюст Андрея Стенина был установлен в средней школе №2 города Печора Республики Коми, где он учился. В сентябре 2017 года школе было присвоено имя Андрея Стенина. 22 декабря 2019 года, в день рождения фотокорреспондента, на месте его гибели в окрестностях поселка Горняк был установлен памятник Андрею Стенину. Мемориал представляет из себя три гранитных плиты, на которых высечено изображение Андрея Стенина и двух его коллег, которые также погибли на этом месте в 2014 году.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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