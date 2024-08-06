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Биография Андрея Стенина - РИА Новости, 06.08.2024
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03:32 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/stenin-1964107136.html
Биография Андрея Стенина
Биография Андрея Стенина - РИА Новости, 06.08.2024
Биография Андрея Стенина
Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Алексеевич Стенин родился 22 декабря 1980 года в городе Печора Республики Коми. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T03:32
2024-08-06T03:32
справки
андрей стенин
россия
москва
юнеско
миа "россия сегодня"
риа новости
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
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Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Алексеевич Стенин родился 22 декабря 1980 года в городе Печора Республики Коми.С 2008 года внештатно снимал для российских и зарубежных агентств и СМИ, среди которых были ИТАР-ТАСС, РИА Новости, "Коммерсант", Reuters, Associated Press, France Press.С 2009 года – фотокорреспондент РИА Новости, с 2014 года работал специальным фотокорреспондентом Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня".Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки — Ливию, Ливан, Сирию, Турцию, Египет, Донбасс и другие регионы.С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, находившийся в рабочей командировке на востоке Украины, перестал выходить на связь.Акции в поддержку Стенина прошли по всему миру. Во многих странах их участники выражали обеспокоенность его судьбой. Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями о ситуации с фотокорреспондентом.3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб в районе Донецка 6 августа. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.5 сентября 2014 года Андрей Стенин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014). 22 декабря 2014 года в Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" по адресу Зубовский бульвар, дом 4, была открыта мемориальная доска в честь Андрея Стенина. В декабре 2014 года "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.6 августа 2015 года, в годовщину смерти Андрея Стенина, вышел альбом его лучших работ "Зона конфликта", в который вошли 168 фотографий, сделанных Стениным в 2010-2014 годах. В конце августа 2015 года имя Андрея Стенина было присвоено Горняцкой средней школе города Снежное в ДНР. К первому звонку было приурочено открытие мемориальной таблички на здании школы. 6 августа 2016 года в этой школе был установлен бюст Андрея Стенина. 15 декабря 2016 года бюст Андрея Стенина был установлен в средней школе №2 города Печора Республики Коми, где он учился. В сентябре 2017 года школе было присвоено имя Андрея Стенина. 22 декабря 2019 года, в день рождения фотокорреспондента, на месте его гибели в окрестностях поселка Горняк был установлен памятник Андрею Стенину. Мемориал представляет из себя три гранитных плиты, на которых высечено изображение Андрея Стенина и двух его коллег, которые также погибли на этом месте в 2014 году.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
60
справки, андрей стенин, россия, москва, юнеско, миа "россия сегодня", риа новости, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, гибель андрея стенина, день памяти андрея стенина
Справки, Андрей Стенин, Россия, Москва, ЮНЕСКО, МИА "Россия сегодня", РИА Новости, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, Гибель Андрея Стенина, День памяти Андрея Стенина

Биография Андрея Стенина

© РИА Новости / Василий Максимов | Перейти в медиабанкФотокорреспондент Андрей Стенин на улице Каира. Фото из архива
Фотокорреспондент Андрей Стенин на улице Каира. Фото из архива - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Василий Максимов
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Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Алексеевич Стенин родился 22 декабря 1980 года в городе Печора Республики Коми.
С 2008 года внештатно снимал для российских и зарубежных агентств и СМИ, среди которых были ИТАР-ТАСС, РИА Новости, "Коммерсант", Reuters, Associated Press, France Press.
С 2009 года – фотокорреспондент РИА Новости, с 2014 года работал специальным фотокорреспондентом Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня".
Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки — Ливию, Ливан, Сирию, Турцию, Египет, Донбасс и другие регионы.
С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, находившийся в рабочей командировке на востоке Украины, перестал выходить на связь.
Акции в поддержку Стенина прошли по всему миру. Во многих странах их участники выражали обеспокоенность его судьбой. Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями о ситуации с фотокорреспондентом.
3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб в районе Донецка 6 августа. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.
5 сентября 2014 года Андрей Стенин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).
22 декабря 2014 года в Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" по адресу Зубовский бульвар, дом 4, была открыта мемориальная доска в честь Андрея Стенина.
В декабре 2014 года "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.
6 августа 2015 года, в годовщину смерти Андрея Стенина, вышел альбом его лучших работ "Зона конфликта", в который вошли 168 фотографий, сделанных Стениным в 2010-2014 годах.
В конце августа 2015 года имя Андрея Стенина было присвоено Горняцкой средней школе города Снежное в ДНР. К первому звонку было приурочено открытие мемориальной таблички на здании школы. 6 августа 2016 года в этой школе был установлен бюст Андрея Стенина.
15 декабря 2016 года бюст Андрея Стенина был установлен в средней школе №2 города Печора Республики Коми, где он учился. В сентябре 2017 года школе было присвоено имя Андрея Стенина.
22 декабря 2019 года, в день рождения фотокорреспондента, на месте его гибели в окрестностях поселка Горняк был установлен памятник Андрею Стенину. Мемориал представляет из себя три гранитных плиты, на которых высечено изображение Андрея Стенина и двух его коллег, которые также погибли на этом месте в 2014 году.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАндрей СтенинРоссияМоскваЮНЕСКОМИА "Россия сегодня"РИА НовостиМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаГибель Андрея СтенинаДень памяти Андрея Стенина
 
 
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