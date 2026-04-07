В Сербии дан старт международному турне конкурса Стенина - РИА Новости, 07.04.2026
22:09 07.04.2026

В Сербии дан старт международному турне конкурса Стенина

© Sputnik / Лола ЂорђевићВ Сербии дан старт международному турне конкурса Стенина
В Сербии дан старт международному турне конкурса Стенина - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Sputnik / Лола Ђорђевић
В Сербии дан старт международному турне конкурса Стенина
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Работы победителей XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина вновь представлены в Белграде.
С 7 по 17 апреля 2026 года на площадке Культурного центра Пароброд в рамках фестивальной программы Belgrade Photo Month можно увидеть более пятидесяти снимков молодых фотожурналистов из Бангладеш, Бахрейна, Бразилии, Боснии и Герцеговины, Египта, Испании, Индии, России, Китая, Таиланда и других стран. Открытие в столице Сербии стало отправной точкой ежегодного международного выставочного турне лауреатов конкурса. Экспозиция охватывает широкий круг тем – острые социальные вопросы, экологическую проблематику, а также культурное и природное разнообразие планеты.
Выступая на церемонии открытия, ведущая радио Sputnik Serbia Драгана Никитович отметила: "Вот уже более 10 лет наш конкурс поддерживает молодых фотографов со всего мира в начале их профессионального пути, сохраняя высокие стандарты новостной фотожурналистки и открывая новые имена в мире фотографии. Для нас большая часть в третий раз проводить выставку в партнёрстве с фотофестивалем Belgrade Photo Month на замечательной площадке Культурного центра Пароброд в Белграде, и мы надеемся, что среди конкурсантов следующего года будут талантливые участники из Сербии".
В свою очередь директор фестиваля Дэвид Пуджадо подчеркнул: "На личном уровне этот конкурс особенно важен для меня, потому что мне посчастливилось быть членом жюри. Возможность следить за всем процессом, видеть все заявки и работать рука об руку с командой Конкурса Стенина и остальными членами жюри стала поистине замечательным опытом. Посетители, которые придут на выставку в Белград или в любое другое место на нашей планете, где она будет показана, откроют для себя подборку фантастических работ. Здесь представлено огромное разнообразие: от номинаций "Моя планета" до "Вид сверху", с изображениями, полными цвета и невероятных композиций; от номинации "Портрет. Герой нашего времени", где мы открываем для себя не только великих фотографов, но и замечательные истории и людей, которые сделали что-то очень важное для нашего общества, до простых, но прекрасных снимков из номинаций "Спорт" и, конечно же, если говорить о фотожурналистике, номинации "Главные новости".
Роуд-шоу конкурса 2026 года продолжится в странах Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
