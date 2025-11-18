Школу в ХМАО назовут именем погибшего военкора РИА Новости Зуева

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Именем погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева назовут школу в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"И создадим там медиакласс, который как медиагруппа будем курировать", - сказал Киселев.