14:37 18.11.2025
"Он хотел, чтобы мир узнал о героях": коллеги и друзья о погибшем военкоре Иване Зуеве
Настоящий патриот, позитивный человек с большой и искренней любовью к людям, профессионал, который жил идеей рассказывать о простых настоящих героях, и друг, на которого можно положиться в любой ситуации. Друзья и коллеги поделились воспоминаниями о погибшем в Донбассе военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве.
Дмитрий Киселев: "Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте"
"Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте", - сказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в эфире телеканала "Россия 24". Коллектив медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит РИА Новости, приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими погибшего военкора Ивана Зуева. Тяжелораненому военному корреспонденту РИА Новости Юрию Войткевичу проводят операцию, после этого его доставят в Москву, сообщил Киселев.
Школу в ХМАО назовут именем погибшего военкора РИА Новости Зуева

© РИА Новости
Военкор РИА Новости Иван Зуев
© РИА Новости
Военкор РИА Новости Иван Зуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен Max Telegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Именем погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева назовут школу в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Церемония прощания прошла в Тюмени 23 октября. Зуева похоронили с воинскими почестями: был дан прощальный залп, военнослужащие прошли маршем под звуки военного оркестра.
В ходе церемонии награждения победителей XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Киселев отметил, что память об Иване Зуеве увековечат, назвав школу, которую он закончил в ХМАО, его именем.
"И создадим там медиакласс, который как медиагруппа будем курировать", - сказал Киселев.
Он подчеркнул, что в честь фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего летом 2014 года под Донецком, проводится конкурс фотожурналистики, в честь военкора Ростислава Журавлева, погибшего в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области 22 июля 2023 года, медиагруппа учредила студенческую стипендию.
Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году. Первая командировка Ивана в Донбасс состоялась в июле 2014 года. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией в Ростовской области. Вторая командировка Ивана в Донбасс пришлась на весну 2018 года. В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье.
В апреле 2023 года Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР. Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. Двадцать третьего октября Зуев был награжден орденом Мужества (посмертно). Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что Зуев погиб смертью храбрых, был мужественным и талантливым, смелым журналистом. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы "Россия сегодня" приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана.
Прощание с военкором РИА Новости Иваном Зуевым
Военкора Ивана Зуева посмертно наградили орденом Мужества
23 октября, 11:49
 
Запорожская область Донбасс Россия Иван Зуев Дмитрий Киселев Андрей Стенин Вооруженные силы Украины МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) Общество
 
 
