В Луганске открылась фотовыставка, посвященная погибшим журналистам

ЛУГАНСК, 15 дек – РИА Новости. Фотовыставка "Погибли за правду", посвященная погибшим во время исполнения служебного долга журналистам, открылась в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Открытие выставки состоялось в День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации главы Республики Анна Рослякова и заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций ЛНР Александра Веселова.
"Удивительные героические ребята, девчонки. Мы сейчас посмотрели в лица некоторых из них. Молодые, вся жизнь впереди. Но несмотря на свою молодость, они понимали, что должны быть в строю. И должны отстаивать свой фронт, фронт информационный, показывать правду, развенчивать мифы и противостоять той информационной пропаганде, которая идет с вражеской стороны. Поэтому сегодня собрались почтить память тех, кого, к сожалению, с нами нет, но кто навсегда остался в нашей памяти и в памяти нашего народа", - сказала журналистам Рослякова.
Александра Веселова отметила, что погибшие журналисты были настоящими героями, как и те журналисты, которые продолжают работать в зоне проведения специальной военной операции. Она отметила, что чувство справедливости и желание показывать правду, действительность происходящего в зоне специальной военной операции и есть проявление профессионализма и героизма журналистов..
Ранее председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в интервью РИА Новости сообщил, что в зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военных корреспондентов, за 2025 год погибли семь человек.
В первый год конфликта на востоке Украины, исполняя свой профессиональный долг, погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России Сегодня" Андрей Стенин, оператор "Первого канала" Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В результате обстрела 22 июля 2023 года погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, 23 ноября скончался раненный в результате атаки ВСУ корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов.
В 2025 году при исполнении профессионального долга погибли внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, военкор "Первого канала" Анна Прокофьева. В октябре погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев, он стал жертвой удара украинского беспилотника в Запорожской области.
