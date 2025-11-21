В Донецке открыли выставку о Великой Отечественной войне глазами военкоров

Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на открытии фотовыставки проекта "Отражение: 1941-1945" в Военно-историческом музее Великой Отечественной войны в Донецке

ДОНЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. В Донецке в рамках проекта "Отражение. 1941-1945 гг." открылась фотовыставка о ключевых событиях Великой Отечественной войны с архивными работами военкоров, передает корреспондент РИА Новости.

Экспозиция на площадке Донецкого республиканского краеведческого музея посвящена ключевым событиям Великой Отечественной войны: обороне Москвы, блокаде Ленинграда, Сталинградской битве, освобождению Донбасса и левобережной Украины. В основе проекта лежит архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", а также архив музея-заповедника "Сталинградская битва".

Заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, открывая выставку, подчеркнул, что главная цель проекта – сохранение исторической правды о событиях Великой Отечественной войны, что очень важно и для военных журналистов, которые и сегодня героически работают и рискуют своей жизнью, чтобы показать эту правду миру.

« "Для нас этот проект крайне важен. Сейчас многие наши военные корреспонденты, в том числе фотокорреспонденты, работают на фронте в зоне специальной военной операции. Они так же рискуют жизнью. К сожалению, трое наших ребят с начала 2014 года погибли. Андрей Стенин погиб в ДНР. Ростислав Журавлев в 2023 году погиб в Запорожской области. К сожалению, последняя потеря была в этом году в Запорожской области — погиб наш военкор Иван Зуев. Вместе с ним был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. К счастью, сейчас он уже восстанавливается после ранения. Низкий поклон всем бойцам, низкий поклон всем военным журналистам, которые рискуют жизнью, рассказывают правду и доносят ее до всего мира", — обратился к собравшимся Горностаев.

По данным организаторов проекта, более 250 фотокорреспондентов освещали события Великой Отечественной войны. В частности, среди представленных на выставке фотографий можно увидеть знаменитый снимок Евгения Халдея "Знамя Победы над рейхстагом в Берлине", датированный 2 мая 1945 года. Также представлены работы военного корреспондента Аркадия Шайхета, снимавшего для журнала "Фронтовая иллюстрация" и газеты "Правда", он запечатлел боевые действия на разных фронтах: под Москвой, в Сталинграде, на Курской дуге, в Берлине. На выставке есть его снимок, сделанный во время парада на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. Посетители смогут увидеть и работы фронтового фотокорреспондента Георгия Зельмы, который во время Сталинградской битвы был прикомандирован к 62-й армии.

« "Эти люди (фотокореспонденты – ред.) в годы войны вместе с солдатами, с оружием в руках защищали свою Родину, продолжали делать снимки…. Они рассказали нам о том, какая была эта война… Те фронтовые корреспонденты, которые сейчас работают, освещая СВО, они взяли хороший пример с фронтовых корреспондентов Великой Отечественной войны — ребята не прячутся и находятся "на ленточке", — подчеркнул первый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко.

По его словам, многие фронтовые корреспонденты были уроженцами новых регионов, поэтому современной молодежи из этих регионов следует рассказывать о подвигах их земляков, ведь это важная часть их региональной идентичности.

"В экспозиции представлены фотографии Евгения Халдея и, к сожалению, не все наши земляки знают, что он уроженец нашего города. Поэтому наша задача, когда мы проводим экскурсии, акцентировать на этом внимание", — подчеркнула заведующая отделом "Военно-исторический музей Великой Отечественной войны" Донецкого республиканского краеведческого музея Людмила Декурно.

"Настала пора уделить внимание и рассказать о людях, которые формировали историю войны", — заключила Декурно.

Проект "Отражение. 1941-1945 гг." реализуется в год 80-летия Победы Фондом стратегических инициатив музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив при сотрудничестве с международной медиагруппой "Россия сегодня". Проект предполагает проведение серии из восьми фотодокументальных планшетных выставок и цикла медиалекториев.