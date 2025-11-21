Рейтинг@Mail.ru
В Донецке открыли выставку о Великой Отечественной войне глазами военкоров
16:12 21.11.2025
В Донецке открыли выставку о Великой Отечественной войне глазами военкоров
В Донецке открыли выставку о Великой Отечественной войне глазами военкоров - РИА Новости, 21.11.2025
В Донецке открыли выставку о Великой Отечественной войне глазами военкоров
В Донецке в рамках проекта "Отражение. 1941-1945 гг." открылась фотовыставка о ключевых событиях Великой Отечественной войны с архивными работами военкоров
В Донецке открыли выставку о Великой Отечественной войне глазами военкоров

В Донецке открылась фотовыставка о ключевых событиях Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Таисия Воронцова Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на открытии фотовыставки проекта "Отражение: 1941-1945" в Военно-историческом музее Великой Отечественной войны в Донецке
 Заместитель главного редактора медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Горностаев на открытии фотовыставки проекта Отражение: 1941-1945 в Военно-историческом музее Великой Отечественной войны в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
ДОНЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. В Донецке в рамках проекта "Отражение. 1941-1945 гг." открылась фотовыставка о ключевых событиях Великой Отечественной войны с архивными работами военкоров, передает корреспондент РИА Новости.
Экспозиция на площадке Донецкого республиканского краеведческого музея посвящена ключевым событиям Великой Отечественной войны: обороне Москвы, блокаде Ленинграда, Сталинградской битве, освобождению Донбасса и левобережной Украины. В основе проекта лежит архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", а также архив музея-заповедника "Сталинградская битва".
Заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, открывая выставку, подчеркнул, что главная цель проекта – сохранение исторической правды о событиях Великой Отечественной войны, что очень важно и для военных журналистов, которые и сегодня героически работают и рискуют своей жизнью, чтобы показать эту правду миру.
"Для нас этот проект крайне важен. Сейчас многие наши военные корреспонденты, в том числе фотокорреспонденты, работают на фронте в зоне специальной военной операции. Они так же рискуют жизнью. К сожалению, трое наших ребят с начала 2014 года погибли. Андрей Стенин погиб в ДНР. Ростислав Журавлев в 2023 году погиб в Запорожской области. К сожалению, последняя потеря была в этом году в Запорожской области — погиб наш военкор Иван Зуев. Вместе с ним был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. К счастью, сейчас он уже восстанавливается после ранения. Низкий поклон всем бойцам, низкий поклон всем военным журналистам, которые рискуют жизнью, рассказывают правду и доносят ее до всего мира", — обратился к собравшимся Горностаев.

По данным организаторов проекта, более 250 фотокорреспондентов освещали события Великой Отечественной войны. В частности, среди представленных на выставке фотографий можно увидеть знаменитый снимок Евгения Халдея "Знамя Победы над рейхстагом в Берлине", датированный 2 мая 1945 года. Также представлены работы военного корреспондента Аркадия Шайхета, снимавшего для журнала "Фронтовая иллюстрация" и газеты "Правда", он запечатлел боевые действия на разных фронтах: под Москвой, в Сталинграде, на Курской дуге, в Берлине. На выставке есть его снимок, сделанный во время парада на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. Посетители смогут увидеть и работы фронтового фотокорреспондента Георгия Зельмы, который во время Сталинградской битвы был прикомандирован к 62-й армии.
"Эти люди (фотокореспонденты – ред.) в годы войны вместе с солдатами, с оружием в руках защищали свою Родину, продолжали делать снимки…. Они рассказали нам о том, какая была эта война… Те фронтовые корреспонденты, которые сейчас работают, освещая СВО, они взяли хороший пример с фронтовых корреспондентов Великой Отечественной войны — ребята не прячутся и находятся "на ленточке", — подчеркнул первый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко.

По его словам, многие фронтовые корреспонденты были уроженцами новых регионов, поэтому современной молодежи из этих регионов следует рассказывать о подвигах их земляков, ведь это важная часть их региональной идентичности.
"В экспозиции представлены фотографии Евгения Халдея и, к сожалению, не все наши земляки знают, что он уроженец нашего города. Поэтому наша задача, когда мы проводим экскурсии, акцентировать на этом внимание", — подчеркнула заведующая отделом "Военно-исторический музей Великой Отечественной войны" Донецкого республиканского краеведческого музея Людмила Декурно.
"Настала пора уделить внимание и рассказать о людях, которые формировали историю войны", — заключила Декурно.
Проект "Отражение. 1941-1945 гг." реализуется в год 80-летия Победы Фондом стратегических инициатив музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив при сотрудничестве с международной медиагруппой "Россия сегодня". Проект предполагает проведение серии из восьми фотодокументальных планшетных выставок и цикла медиалекториев.
Партнерами выступают Музей Победы, Центральный музей связи имени А.С. Попова, Донецкий республиканский краеведческий музей, Мелитопольский городской краеведческий музей, Славяносербский краеведческий музей, Луганский государственный университет имени Владимира Даля, Луганский краеведческий музей.
