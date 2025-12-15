Рейтинг@Mail.ru
День памяти погибших журналистов пройдет в СЖР - РИА Новости, 15.12.2025
00:35 15.12.2025
День памяти погибших журналистов пройдет в СЖР
День памяти погибших журналистов пройдет в СЖР - РИА Новости, 15.12.2025
День памяти погибших журналистов пройдет в СЖР
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, пройдет в Союзе журналистов России (СЖР) в Москве 15 декабря. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T00:35:00+03:00
2025-12-15T00:35:00+03:00
общество, москва, россия, югославия, евгений поддубный, андрей стенин, анатолий клян, центральный дом журналиста, союз журналистов россии, вгтрк
Общество, Москва, Россия, Югославия, Евгений Поддубный, Андрей Стенин, Анатолий Клян, Центральный дом журналиста, Союз журналистов России, ВГТРК
День памяти погибших журналистов пройдет в СЖР

В СЖР Москве 15 декабря пройдет День памяти журналистов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Здание Союза журналистов России
Здание Союза журналистов России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Союза журналистов России. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, пройдет в Союзе журналистов России (СЖР) в Москве 15 декабря.
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году. Мероприятие начнется в 15.00 по московскому времени в ресторане "Террин" в Центральном доме журналиста в Москве.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
ВСУ ведут охоту на российских журналистов, заявили в СЖР
Вчера, 05:30
К участию приглашены военные корреспонденты ВГТРК Евгений Поддубный и Александр Сладков, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц и другие. Будут участвовать журналисты разных изданий, студенты вузов, семьи и друзья погибших военкоров.
Первый раз родственники и коллеги погибших журналистов собрались 11 декабря 1991 года, чтобы почтить память отдавших свои жизни за свободу слова. Это случилось после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. В ходе расследования выяснилось, что машина журналистов была обстреляна сербскими боевиками.
Традиционно в этот день в Центральном доме журналиста в Москве собираются коллеги, члены семей погибших журналистов, представители власти, российские политики, общественные деятели.
Активисты Молодой гвардии ДНР возлагают цветы к мемориалу погибшим фронтовикам-журналистам в Донецке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Память погибших военных журналистов почтили в Донецке
2 ноября, 15:36
В 2021 году, по данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), были убиты 28 журналистов, из них 22 были убиты из-за своей профессиональной деятельности, еще четверо погибли во время репортажей из зон конфликтов, двое были убиты, освещая акции протеста или уличные столкновения. В 2022 году, по данным Комитета защиты журналистов, был убит 41 журналист.
Самым трагичным для журналистского сообщества России стал 2014 год. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины тогда погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В результате обстрела 22 июля 2023 года погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, 23 ноября скончался раненный в результате атаки ВСУ корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов.
В 2025 году при исполнении профессионального долга погибли внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, военкор Первого канала Анна Прокофьева. В октябре погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев, став жертвой удара украинского беспилотника в Запорожской области.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
На здании "России сегодня" появится мемориальная доска в честь Зуева
23 октября, 13:43
 
ОбществоМоскваРоссияЮгославияЕвгений ПоддубныйАндрей СтенинАнатолий КлянЦентральный дом журналистаСоюз журналистов РоссииВГТРК
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
