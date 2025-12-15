День памяти погибших журналистов пройдет в СЖР

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, пройдет в Союзе журналистов России (СЖР) в Москве 15 декабря.

Традиционно в этот день в Центральном доме журналиста в Москве собираются коллеги, члены семей погибших журналистов, представители власти, российские политики, общественные деятели.